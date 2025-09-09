https://ria.ru/20250909/nepal-2040658481.html

Участники беспорядков в Непале проникли в резиденцию президента

Участники беспорядков в Непале проникли в резиденцию президента - РИА Новости, 09.09.2025

Участники беспорядков в Непале проникли в резиденцию президента

09.09.2025 - Участники беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, вошли в резиденцию президента страны

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Участники беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, вошли в резиденцию президента страны, сообщает портал Khabarhub."Протестующие... вошли в резиденцию президента", - говорится в сообщении портала.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

