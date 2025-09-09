https://ria.ru/20250909/nepal-2040648826.html
Россияне не пострадали во время протестов в Непале, сообщили в посольстве
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россияне не пострадали во время массовых протестов в Непале, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ."Мы смотрим внимательно, есть ли пострадавшие среди россиян. На данный момент нет ни одного пострадавшего россиянина. То есть все стабильно", - сказал собеседник агентства.
