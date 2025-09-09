Рейтинг@Mail.ru
Россияне не пострадали во время протестов в Непале, сообщили в посольстве - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/nepal-2040648826.html
Россияне не пострадали во время протестов в Непале, сообщили в посольстве
Россияне не пострадали во время протестов в Непале, сообщили в посольстве - РИА Новости, 09.09.2025
Россияне не пострадали во время протестов в Непале, сообщили в посольстве
Россияне не пострадали во время массовых протестов в Непале, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T12:49:00+03:00
2025-09-09T12:49:00+03:00
в мире
беспорядки в непале
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040639888_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c387ee64a5c78d12aa1b1d9f004c14ea.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россияне не пострадали во время массовых протестов в Непале, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ."Мы смотрим внимательно, есть ли пострадавшие среди россиян. На данный момент нет ни одного пострадавшего россиянина. То есть все стабильно", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250909/nepal-2040633078.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040639888_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_5ad2006e68cc29651fd493e7cf0152cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, беспорядки в непале, россия
В мире, Беспорядки в Непале, Россия
Россияне не пострадали во время протестов в Непале, сообщили в посольстве

Посольство РФ: пострадавших россиян из-за массовых протестов в Непале нет

© AP Photo / Niranjan ShresthaПротесты в Катманду
Протесты в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протесты в Катманду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россияне не пострадали во время массовых протестов в Непале, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ.
"Мы смотрим внимательно, есть ли пострадавшие среди россиян. На данный момент нет ни одного пострадавшего россиянина. То есть все стабильно", - сказал собеседник агентства.
Протесты из-за запрета ряда соцсетей в Непале - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Армия Непала развернула войска на фоне беспорядков в стране
Вчера, 20:04
 
В миреБеспорядки в НепалеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала