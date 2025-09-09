Число пострадавших в результате беспорядков в Непале превысило 500 человек
Himalayan Times: более 500 человек пострадали в результате протестов в Катманду
Протестующие подожгли здание парламента во время беспорядков в Катманду
Протестующие подожгли здание парламента во время беспорядков в Катманду.
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате протестов в Катманду, последовавших за запретом на деятельность в Непале ряда крупных социальных сетей, превысило 500 человек, сообщает газета Himalayan Times.
"В понедельник в результате столкновений между протестующими и силовиками у федерального парламента и в других местах Катманду 19 человек погибли и более 500 пострадали", - говорится в материале издания.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.