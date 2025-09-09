Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших в результате беспорядков в Непале превысило 500 человек - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 09.09.2025 (обновлено: 12:50 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/nepal-2040647954.html
Число пострадавших в результате беспорядков в Непале превысило 500 человек
Число пострадавших в результате беспорядков в Непале превысило 500 человек - РИА Новости, 09.09.2025
Число пострадавших в результате беспорядков в Непале превысило 500 человек
Число пострадавших в результате протестов в Катманду, последовавших за запретом на деятельность в Непале ряда крупных социальных сетей, превысило 500 человек,... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T12:44:00+03:00
2025-09-09T12:50:00+03:00
беспорядки в непале
в мире
катманду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040637760_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a1b1326901a68ebe0523d929fcaf91ab.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате протестов в Катманду, последовавших за запретом на деятельность в Непале ряда крупных социальных сетей, превысило 500 человек, сообщает газета Himalayan Times."В понедельник в результате столкновений между протестующими и силовиками у федерального парламента и в других местах Катманду 19 человек погибли и более 500 пострадали", - говорится в материале издания.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
https://ria.ru/20250909/premer-2040648261.html
катманду
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040637760_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_73ed6a1f090d9fb79441c7b43d4ef1c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
беспорядки в непале, в мире, катманду
Беспорядки в Непале, В мире, Катманду
Число пострадавших в результате беспорядков в Непале превысило 500 человек

Himalayan Times: более 500 человек пострадали в результате протестов в Катманду

© Фото : соцсетиПротестующие подожгли здание парламента во время беспорядков в Катманду
Протестующие подожгли здание парламента во время беспорядков в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : соцсети
Протестующие подожгли здание парламента во время беспорядков в Катманду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате протестов в Катманду, последовавших за запретом на деятельность в Непале ряда крупных социальных сетей, превысило 500 человек, сообщает газета Himalayan Times.
"В понедельник в результате столкновений между протестующими и силовиками у федерального парламента и в других местах Катманду 19 человек погибли и более 500 пострадали", - говорится в материале издания.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
Кхадга Прасад Шарма Оли - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
WSJ: подавший в отставку премьер Непала остается в Катманду
Вчера, 12:44
 
Беспорядки в НепалеВ миреКатманду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала