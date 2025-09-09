https://ria.ru/20250909/nepal-2040638792.html
Участники беспорядков в Непале проникли в здание парламента
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Участники антиправительственных беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность в стране ряда крупных социальных сетей, проникли в здание парламента сообщает газета Himalayan Times."Демонстранты... во вторник, как сообщается, вошли в здание федерального парламента", - говорится в сообщении.Беспорядки начались из-за запрета на деятельность в стране крупных социальных сетей - платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedInюМассовые протесты, в которых участвует в основном молодежь и названные в СМИ "Революция поколения Z", начались в столице Непала в понедельник и распространились на ряд крупных городов страны. В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения.Гибель протестующих стала причиной отставки главы МВД Непала Рамеша Лекхака. Он подал заявление об отставке премьер-министру Шарме Оли на заседании кабинета министров в резиденции премьера в понедельник вечером.Также по итогам вспыхнувших протестов правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, а премьер-министр Непала распорядился создать специальный следственный комитет, который в течение 15 дней представит анализ всех событий, приведших к беспорядкам, и рекомендации, чтобы не допустить новые протесты.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Эвакуация министров в Непале
На фото и видео – как раз эти антиправительственные протесты, начавшиеся из-за запрета ряда соцсетей в стране.
