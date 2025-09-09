https://ria.ru/20250909/nepal-2040632903.html

Участники беспорядков в Непале ворвались в правительственный комплекс

Участники беспорядков в Непале ворвались в правительственный комплекс

Протестующие в Непале ворвались в комплекс зданий правительства - дворец Сингха Дурбар, сообщает во вторник газета Himalayan Times. РИА Новости, 09.09.2025

БАНГКОК, 9 сен – РИА Новости. Протестующие в Непале ворвались в комплекс зданий правительства - дворец Сингха Дурбар, сообщает во вторник газета Himalayan Times."Участники протеста проникли на территорию комплекса зданий дворца Сингха Дурбар, взломав западные ворота главного административного комплекса страны. Протестующие затем подожгли ворота, через которые прорвались на территорию", - пишет издание.Прорыв в Сингха Дурбар, на территории которого находятся офисы министерств и ведомств правительства Непала, произошел на фоне эскалации протестов и волны вандализма: до этого протестующие подожгли в Катманду несколько резиденций членов правительства и высокопоставленных чиновников, пишет газета.

