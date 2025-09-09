Рейтинг@Mail.ru
Участники беспорядков в Непале ворвались в правительственный комплекс - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 09.09.2025 (обновлено: 12:08 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/nepal-2040632903.html
Участники беспорядков в Непале ворвались в правительственный комплекс
Участники беспорядков в Непале ворвались в правительственный комплекс - РИА Новости, 09.09.2025
Участники беспорядков в Непале ворвались в правительственный комплекс
Протестующие в Непале ворвались в комплекс зданий правительства - дворец Сингха Дурбар, сообщает во вторник газета Himalayan Times. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T11:47:00+03:00
2025-09-09T12:08:00+03:00
в мире
непал
катманду
беспорядки в непале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040632136_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c0f497568d211e306edc78345a5c4e1e.jpg
БАНГКОК, 9 сен – РИА Новости. Протестующие в Непале ворвались в комплекс зданий правительства - дворец Сингха Дурбар, сообщает во вторник газета Himalayan Times."Участники протеста проникли на территорию комплекса зданий дворца Сингха Дурбар, взломав западные ворота главного административного комплекса страны. Протестующие затем подожгли ворота, через которые прорвались на территорию", - пишет издание.Прорыв в Сингха Дурбар, на территории которого находятся офисы министерств и ведомств правительства Непала, произошел на фоне эскалации протестов и волны вандализма: до этого протестующие подожгли в Катманду несколько резиденций членов правительства и высокопоставленных чиновников, пишет газета.
https://ria.ru/20250909/nepal-2040633078.html
непал
катманду
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040632136_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ad36347d686349bfe7213ec57fd05dd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, непал, катманду, беспорядки в непале
В мире, Непал, Катманду, Беспорядки в Непале
Участники беспорядков в Непале ворвались в правительственный комплекс

Himalayan Times: в Непале протестующие ворвались в дворец Сингха Дурбар

© AP Photo / Niranjan ShresthaПротесты в Катманду
Протесты в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протесты в Катманду
Читать ria.ru в
Дзен
БАНГКОК, 9 сен – РИА Новости. Протестующие в Непале ворвались в комплекс зданий правительства - дворец Сингха Дурбар, сообщает во вторник газета Himalayan Times.
«
"Участники протеста проникли на территорию комплекса зданий дворца Сингха Дурбар, взломав западные ворота главного административного комплекса страны. Протестующие затем подожгли ворота, через которые прорвались на территорию", - пишет издание.
Прорыв в Сингха Дурбар, на территории которого находятся офисы министерств и ведомств правительства Непала, произошел на фоне эскалации протестов и волны вандализма: до этого протестующие подожгли в Катманду несколько резиденций членов правительства и высокопоставленных чиновников, пишет газета.
Протесты из-за запрета ряда соцсетей в Непале - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Армия Непала развернула войска на фоне беспорядков в стране
Вчера, 20:04
 
В миреНепалКатмандуБеспорядки в Непале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала