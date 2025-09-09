https://ria.ru/20250909/nepal-2040632903.html
Участники беспорядков в Непале ворвались в правительственный комплекс
Участники беспорядков в Непале ворвались в правительственный комплекс - РИА Новости, 09.09.2025
Участники беспорядков в Непале ворвались в правительственный комплекс
Протестующие в Непале ворвались в комплекс зданий правительства - дворец Сингха Дурбар, сообщает во вторник газета Himalayan Times. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T11:47:00+03:00
2025-09-09T11:47:00+03:00
2025-09-09T12:08:00+03:00
в мире
непал
катманду
беспорядки в непале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040632136_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c0f497568d211e306edc78345a5c4e1e.jpg
БАНГКОК, 9 сен – РИА Новости. Протестующие в Непале ворвались в комплекс зданий правительства - дворец Сингха Дурбар, сообщает во вторник газета Himalayan Times."Участники протеста проникли на территорию комплекса зданий дворца Сингха Дурбар, взломав западные ворота главного административного комплекса страны. Протестующие затем подожгли ворота, через которые прорвались на территорию", - пишет издание.Прорыв в Сингха Дурбар, на территории которого находятся офисы министерств и ведомств правительства Непала, произошел на фоне эскалации протестов и волны вандализма: до этого протестующие подожгли в Катманду несколько резиденций членов правительства и высокопоставленных чиновников, пишет газета.
https://ria.ru/20250909/nepal-2040633078.html
непал
катманду
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040632136_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ad36347d686349bfe7213ec57fd05dd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, непал, катманду, беспорядки в непале
В мире, Непал, Катманду, Беспорядки в Непале
Участники беспорядков в Непале ворвались в правительственный комплекс
Himalayan Times: в Непале протестующие ворвались в дворец Сингха Дурбар