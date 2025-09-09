В Непале оппозиция призвала премьера уйти в отставку
Оппозиция призвала премьера Непала Оли уйти в отставку на фоне протестов
Протесты в Катманду
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Оппозиционные партии Непала на фоне массовых протестов, вспыхнувших после запрета в стране ряда соцсетей, призвали премьер-министра страны Шарму Оли немедленно уйти в отставку, сообщает местный портал Khabarhub.
"Оппозиция пришла к однозначному выводу: премьер-министр Оли должен немедленно подать в отставку", - приводит портал слова заместителя председателя Коммунистической партии Непала (маоистский центр) Баршамана Пуна.
По данным Khabarhub, Пун также заявил, что премьер Непала несет прямую ответственность за жестокий ответ на действия граждан, воспользовавшихся своими демократическими правами.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под запрет попали среди прочего платформы Meta* (соцсети Facebook, Instagram, WhatsApp, запрещена в России как экстремистская), Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала (маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране.
Массовые протесты, в которых участвует в основном молодежь и названные в СМИ "Революция поколения Z", начались в столице Непала в понедельник и распространились на ряд крупных городов страны. В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения.
Гибель протестующих стала причиной отставки главы МВД Непала Рамеша Лекхака. Он подал заявление об отставке премьер-министру Шарме Оли на заседании кабинета министров в резиденции премьера в понедельник вечером.
Также по итогам вспыхнувших протестов правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, а премьер-министр Непала распорядился создать специальный следственный комитет, который в течение 15 дней представит анализ всех событий, приведших к беспорядкам, и рекомендации, чтобы не допустить новые протесты.
* запрещена в России как экстремистская.