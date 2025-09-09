https://ria.ru/20250909/nepal-2040587364.html
Премьер Непала распорядился проанализировать причины протестов в стране
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Правительство Непала по итогам массовых протестов, вспыхнувших после запрета в стране ряда соцсетей, создаст специальный следственный комитет, который представит анализ всех событий, приведших к беспорядкам, и рекомендации, чтобы не допустить новые протесты, заявил премьер-министр Непала Шарма Оли. "Правительство не выступало за прекращение использования социальных сетей и будет обеспечивать условия для их использования. Не было необходимости продолжать демонстрации в поддержку этого. И такой ситуации нельзя позволить продолжаться... Я хотел бы заверить вас, что будет сформирован следственный комитет для расследования и анализа всех событий и ущерба, состояния и причин, и в течение 15 дней представит отчет с рекомендациями о мерах, которые необходимо предпринять для предотвращения подобных происшествий в будущем", - заявил премьер-министр Непала в соцсети X. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под запрет попали среди прочего платформы Meta* , Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала (маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране Массовые протесты, в которых участвует в основном молодежь и названные в СМИ "Революция поколения Z", начались в столице Непала в понедельник и распространились на ряд крупных городов страны. В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения. Гибель протестующих стала причиной отставки главы МВД Непала Рамеша Лекхака. Он подал заявление об отставке премьер-министру Шарме Оли на заседании кабинета министров в резиденции премьера в понедельник вечером.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Правительство Непала по итогам массовых протестов, вспыхнувших после запрета в стране ряда соцсетей, создаст специальный следственный комитет, который представит анализ всех событий, приведших к беспорядкам, и рекомендации, чтобы не допустить новые протесты, заявил премьер-министр Непала Шарма Оли.
"Правительство не выступало за прекращение использования социальных сетей и будет обеспечивать условия для их использования. Не было необходимости продолжать демонстрации в поддержку этого. И такой ситуации нельзя позволить продолжаться... Я хотел бы заверить вас, что будет сформирован следственный комитет для расследования и анализа всех событий и ущерба, состояния и причин, и в течение 15 дней представит отчет с рекомендациями о мерах, которые необходимо предпринять для предотвращения подобных происшествий в будущем", - заявил премьер-министр Непала
в соцсети X.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под запрет попали среди прочего платформы Meta* , Alphabet (YouTube
), X, Reddit
и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала (маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране
Массовые протесты, в которых участвует в основном молодежь и названные в СМИ "Революция поколения Z", начались в столице Непала в понедельник и распространились на ряд крупных городов страны. В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения.
Гибель протестующих стала причиной отставки главы МВД Непала Рамеша Лекхака. Он подал заявление об отставке премьер-министру Шарме Оли на заседании кабинета министров в резиденции премьера в понедельник вечером.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская