В Сургуте нашли способ "отмывать" почвы от дизеля
Наука
 
07:00 09.09.2025
В Сургуте нашли способ "отмывать" почвы от дизеля
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Простой и безопасный способ очистки северных почв от разливов дизельного топлива предложили специалисты СурГУ в составе научного коллектива. По словам авторов, добавление нетоксичного вещества Твин 80 "отмывает" почву от топлива, как мягкое моющее средство. Результаты представлены в Processes.Северные подзолистые почвы практически невозможно восстановить после экологических катастроф, связанных с утечкой топлива, рассказали в Сургутском государственном университете (СурГУ). Это обусловлено тем, что они обеднены органическими соединениями и отличаются высокой кислотностью, что делает их особенно уязвимыми. Ситуация усугубляется низкими температурами, которые "запирают" дизель в частицах грунта, где он годами отравляет окружающую среду.Ученые СурГУ и Сибирского федерального университета (СФУ) разработали одностадийный эффективный способ восстановления северных почв после разлива дизельного топлива. Специалисты предложили использовать вещество Твин 80 (Tween 80) в дозах, которые безопасны для живых организмов."Представьте себе, что почва — это губка, в поры которой впитался дизель. Обычно топливо надолго "застревает" в этих порах. Твин 80 действует как мягкое моющее средство, он "отлипает" частицы топлива от поверхности почвы и делает их доступными для удаления или дальнейшего разложения. Интересно, что меньшая доза работает лучше: если добавить слишком много, то частицы топлива наоборот "запираются" внутри образующихся мицелл, и тогда процесс очистки замедляется", — рассказал проректор по науке и технологиям СурГУ Олег Сутормин.Даже в условиях суровой Сибири можно добиться ощутимого снижения загрязнения почв без применения тяжелой техники, нагрева почвы или агрессивных химикатов, подчеркнул он. За три месяца содержание нефтепродуктов в почве при добавлении Твин 80 снижается на 15–21%, при этом происходит смягчение закисления почвы, вызванного разливом топлива, и создаются более благоприятные условия для ее восстановления."В мире есть разные подходы — от механической выемки загрязненного грунта до промывки агрессивными химическими растворами или применения дорогих биопрепаратов. Все они имеют ограничения: либо дорого, либо опасно для экосистемы, либо трудно реализуемо в условиях Севера. Твин 80 выгодно отличается, это мягкий и малотоксичный ПАВ, который уже используется в медицине и пищевой промышленности", — объяснил Сутормин.Исследования проведены на образцах почв Ханты-Мансийского округа-Югры, как на одних из самых уязвимых, пояснил эксперт. В будущем специалисты планируют проследить за влиянием Твин 80 на почвы при естественных колебаниях температур и выпадении осадков. Также ученые отследят состояние почв при более длительном воздействии "мягкого" моющего средства.Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (грант № 24-14-20030). Работа ведется в рамках стратегического технологического проекта "Химия нефти" федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Молодежь и дети".
Новости
© Getty Images / Morten AdolfsonЗагрязненная почва
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Простой и безопасный способ очистки северных почв от разливов дизельного топлива предложили специалисты СурГУ в составе научного коллектива. По словам авторов, добавление нетоксичного вещества Твин 80 "отмывает" почву от топлива, как мягкое моющее средство. Результаты представлены в Processes.
Северные подзолистые почвы практически невозможно восстановить после экологических катастроф, связанных с утечкой топлива, рассказали в Сургутском государственном университете (СурГУ). Это обусловлено тем, что они обеднены органическими соединениями и отличаются высокой кислотностью, что делает их особенно уязвимыми. Ситуация усугубляется низкими температурами, которые "запирают" дизель в частицах грунта, где он годами отравляет окружающую среду.
Ученые СурГУ и Сибирского федерального университета (СФУ) разработали одностадийный эффективный способ восстановления северных почв после разлива дизельного топлива. Специалисты предложили использовать вещество Твин 80 (Tween 80) в дозах, которые безопасны для живых организмов.
"Представьте себе, что почва — это губка, в поры которой впитался дизель. Обычно топливо надолго "застревает" в этих порах. Твин 80 действует как мягкое моющее средство, он "отлипает" частицы топлива от поверхности почвы и делает их доступными для удаления или дальнейшего разложения. Интересно, что меньшая доза работает лучше: если добавить слишком много, то частицы топлива наоборот "запираются" внутри образующихся мицелл, и тогда процесс очистки замедляется", — рассказал проректор по науке и технологиям СурГУ Олег Сутормин.
Даже в условиях суровой Сибири можно добиться ощутимого снижения загрязнения почв без применения тяжелой техники, нагрева почвы или агрессивных химикатов, подчеркнул он. За три месяца содержание нефтепродуктов в почве при добавлении Твин 80 снижается на 15–21%, при этом происходит смягчение закисления почвы, вызванного разливом топлива, и создаются более благоприятные условия для ее восстановления.
"В мире есть разные подходы — от механической выемки загрязненного грунта до промывки агрессивными химическими растворами или применения дорогих биопрепаратов. Все они имеют ограничения: либо дорого, либо опасно для экосистемы, либо трудно реализуемо в условиях Севера. Твин 80 выгодно отличается, это мягкий и малотоксичный ПАВ, который уже используется в медицине и пищевой промышленности", — объяснил Сутормин.
Исследования проведены на образцах почв Ханты-Мансийского округа-Югры, как на одних из самых уязвимых, пояснил эксперт. В будущем специалисты планируют проследить за влиянием Твин 80 на почвы при естественных колебаниях температур и выпадении осадков. Также ученые отследят состояние почв при более длительном воздействии "мягкого" моющего средства.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (грант № 24-14-20030). Работа ведется в рамках стратегического технологического проекта "Химия нефти" федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Молодежь и дети".
 
