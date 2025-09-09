https://ria.ru/20250909/nauka-2040382102.html

В Сургуте нашли способ "отмывать" почвы от дизеля

В Сургуте нашли способ "отмывать" почвы от дизеля - РИА Новости, 09.09.2025

В Сургуте нашли способ "отмывать" почвы от дизеля

Простой и безопасный способ очистки северных почв от разливов дизельного топлива предложили специалисты СурГУ в составе научного коллектива. По словам авторов,... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T07:00:00+03:00

2025-09-09T07:00:00+03:00

2025-09-09T07:53:00+03:00

наука

наука

университетская наука

сургут

север

сургутский государственный университет (сургу)

сибирский федеральный университет

российский научный фонд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040399636_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_2380c8f307a3d6b5d8fc3918a4811af3.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Простой и безопасный способ очистки северных почв от разливов дизельного топлива предложили специалисты СурГУ в составе научного коллектива. По словам авторов, добавление нетоксичного вещества Твин 80 "отмывает" почву от топлива, как мягкое моющее средство. Результаты представлены в Processes.Северные подзолистые почвы практически невозможно восстановить после экологических катастроф, связанных с утечкой топлива, рассказали в Сургутском государственном университете (СурГУ). Это обусловлено тем, что они обеднены органическими соединениями и отличаются высокой кислотностью, что делает их особенно уязвимыми. Ситуация усугубляется низкими температурами, которые "запирают" дизель в частицах грунта, где он годами отравляет окружающую среду.Ученые СурГУ и Сибирского федерального университета (СФУ) разработали одностадийный эффективный способ восстановления северных почв после разлива дизельного топлива. Специалисты предложили использовать вещество Твин 80 (Tween 80) в дозах, которые безопасны для живых организмов."Представьте себе, что почва — это губка, в поры которой впитался дизель. Обычно топливо надолго "застревает" в этих порах. Твин 80 действует как мягкое моющее средство, он "отлипает" частицы топлива от поверхности почвы и делает их доступными для удаления или дальнейшего разложения. Интересно, что меньшая доза работает лучше: если добавить слишком много, то частицы топлива наоборот "запираются" внутри образующихся мицелл, и тогда процесс очистки замедляется", — рассказал проректор по науке и технологиям СурГУ Олег Сутормин.Даже в условиях суровой Сибири можно добиться ощутимого снижения загрязнения почв без применения тяжелой техники, нагрева почвы или агрессивных химикатов, подчеркнул он. За три месяца содержание нефтепродуктов в почве при добавлении Твин 80 снижается на 15–21%, при этом происходит смягчение закисления почвы, вызванного разливом топлива, и создаются более благоприятные условия для ее восстановления."В мире есть разные подходы — от механической выемки загрязненного грунта до промывки агрессивными химическими растворами или применения дорогих биопрепаратов. Все они имеют ограничения: либо дорого, либо опасно для экосистемы, либо трудно реализуемо в условиях Севера. Твин 80 выгодно отличается, это мягкий и малотоксичный ПАВ, который уже используется в медицине и пищевой промышленности", — объяснил Сутормин.Исследования проведены на образцах почв Ханты-Мансийского округа-Югры, как на одних из самых уязвимых, пояснил эксперт. В будущем специалисты планируют проследить за влиянием Твин 80 на почвы при естественных колебаниях температур и выпадении осадков. Также ученые отследят состояние почв при более длительном воздействии "мягкого" моющего средства.Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (грант № 24-14-20030). Работа ведется в рамках стратегического технологического проекта "Химия нефти" федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Молодежь и дети".

https://ri.ria.ru/20250403/nauka-2008914713.html

https://ria.ru/20241206/nauka-1987495381.html

сургут

север

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, сургут, север, сургутский государственный университет (сургу), сибирский федеральный университет, российский научный фонд, российские инновации, экологическое благополучие, химия, нефть