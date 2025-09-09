Рейтинг@Mail.ru
16:17 09.09.2025
В Польше резко высказались о НАТО
В Польше резко высказались о НАТО
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Польский генерал Леон Коморницкий назвал пятую статью НАТО иллюзией. Об этом он сказал в интервью Polsat. "Мы любим жить иллюзиями. Если умеешь считать, рассчитывай на себя — это фундаментальное правило", — сказал он. Генерал утверждает, что ни со стороны США, ни со стороны европейских союзников политической воли прийти на помощь прибалтийским странам не будет. Пятая статья Устава НАТО предполагает ответ всех членов блока, в том числе военный, на нападение любого государства на одну из стран — членов НАТО. На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что Россия не собирается ни на кого нападать.
в мире, польша, владимир путин, нато
В мире, Польша, Владимир Путин, НАТО
В Польше резко высказались о НАТО

Польский генерал Коморницкий назвал пятую статью НАТО иллюзией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Польский генерал Леон Коморницкий назвал пятую статью НАТО иллюзией. Об этом он сказал в интервью Polsat.

"Мы любим жить иллюзиями. Если умеешь считать, рассчитывай на себя — это фундаментальное правило", — сказал он.
На Западе обратились к Трампу после заявления Путина
Вчера, 09:13
Генерал утверждает, что ни со стороны США, ни со стороны европейских союзников политической воли прийти на помощь прибалтийским странам не будет.

Пятая статья Устава НАТО предполагает ответ всех членов блока, в том числе военный, на нападение любого государства на одну из стран — членов НАТО.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что Россия не собирается ни на кого нападать.
Войска НАТО на Украине не понадобятся: США нащупали слабое место России
7 сентября, 08:00
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Заголовок открываемого материала