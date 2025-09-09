https://ria.ru/20250909/nato-2040712473.html

В Польше резко высказались о НАТО

В Польше резко высказались о НАТО - РИА Новости, 09.09.2025

В Польше резко высказались о НАТО

РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Польский генерал Леон Коморницкий назвал пятую статью НАТО иллюзией. Об этом он сказал в интервью Polsat. "Мы любим жить иллюзиями. Если умеешь считать, рассчитывай на себя — это фундаментальное правило", — сказал он. Генерал утверждает, что ни со стороны США, ни со стороны европейских союзников политической воли прийти на помощь прибалтийским странам не будет. Пятая статья Устава НАТО предполагает ответ всех членов блока, в том числе военный, на нападение любого государства на одну из стран — членов НАТО. На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что Россия не собирается ни на кого нападать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

