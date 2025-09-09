https://ria.ru/20250909/mostransavto-2040688201.html
Конкурс на лучшего водителя "Мострансавто" пройдет в подмосковной Коломне
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Лучшего водителя подмосковного перевозчика "Мострансавто" определят на площадке МАП № 2 Коломны, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Соревноваться будут 40 водителей, который прошли отбор в августе в филиалах компании. Участникам необходимо будет продемонстрировать навыки в трех дисциплинах: знание ПДД, скоростное маневрирование между фигурами и "комфортное вождение" с емкостью воды в салоне, где важна точность — нельзя расплескать воду. В рамках дисциплины "скоростное маневрирование" водители выполнят элементы "круг", "бокс", "колея", "змейка", "тоннельные ворота", "эстафета" и "стоп" на автобусах ЛиАЗ-5292 и ГАЗ А68R52. В дисциплине "комфортное вождение" будет оцениваться умение поддерживать плавность хода транспортного средства. В компании отметили, что этот конкурс является их внутренним экзаменом на высший уровень профессионализма. "Мы возрождаем традицию после двухлетнего перерыва, чтобы показать: безопасность и комфорт пассажиров начинаются с мастерства водителя", – добавили в "Мострансавто". Четверка победителей получит выигрыш и представит организацию на областном конкурсе профессионального мастерства водителей, который состоится 19 сентября.
