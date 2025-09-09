https://ria.ru/20250909/moldaviya-2040690918.html

В Молдавии призвали ЕС обратить внимание на злоупотребления властей

В Молдавии призвали ЕС обратить внимание на злоупотребления властей

КИШИНЕВ, 9 сен - РИА Новости. Бывший министр юстиции Молдавии Олеся Стамате призывает дипмиссии стран Евросоюза обратить внимание на злоупотребления властей республики и их давление на избирателей в рамках парламентской предвыборной кампании. "Всё то, что я критиковала и осуждала при предыдущих правительствах — злоупотребления, давление, пренебрежение верховенством закона — именно это делает сегодня партия "Действие и солидарность". Я обращаюсь к дипломатическим миссиям государств Европейского союза в Кишиневе, посольству США - прошу нас совместно сделать всё возможное, чтобы спасти остатки верховенства закона и демократии, на которые граждане Молдавии", - написала Стамате на своей странице в соцсети Facebook*. Она утверждает, что получила сообщения из тюрьмы №17 в Резине, которую якобы посетили генеральный секретарь правительства Артур Мижа, представитель министерства юстиции Феличия Загорян, а также представитель аппарата президента, имя которого не указано. Чиновники обещали заключенным смягчить условия амнистии в ответ на лояльность на выборах. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

