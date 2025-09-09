https://ria.ru/20250909/moldavija-2040617605.html

Власти Молдавии ведут страну по опасному пути, заявили в оппозиции

Власти Молдавии ведут страну по опасному пути, заявили в оппозиции

КИШИНЕВ, 9 сен - РИА Новости. Власти Молдавии ведут все более тесное военное сотрудничество с Украиной, несмотря на нейтралитет, такой путь может быть очень опасен для республики, утверждает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. "В последнее время мелькают новости — пока не подтвержденные официально — о том, что после парламентских выборов Молдавия может отправить сотни добровольцев в Украину. В то же время говорят о всё более тесном военном сотрудничестве между сторонами… Правительство партии "Действие и солидарность" и Майя Санду, вместо того чтобы укреплять мир, похоже, ведут страну по опасному пути, не спрашивая нас, тех, кто платит за эти решения", - написал Боля в своем Telegram-канале. По его словам, речь идет как минимум о радарах, датчиках и другой технике Украины, установленных в Молдавии. "Если это правда, то дело серьезное. Ведь принимаются важные решения, которые могут повлиять на жизнь людей, но никто не говорит об этом открыто. Не организуются дебаты, не спрашивается мнение народа, всё делается тайно. Молдавия — нейтральная страна. Мы четко заявляем: люди заслуживают правды", - отметил Боля. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.

