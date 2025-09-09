Рейтинг@Mail.ru
"Избивают и оскорбляют". Кадры мобилизации на Украине шокировали журналиста - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/mobilizatsiya-2040717412.html
"Избивают и оскорбляют". Кадры мобилизации на Украине шокировали журналиста
"Избивают и оскорбляют". Кадры мобилизации на Украине шокировали журналиста - РИА Новости, 09.09.2025
"Избивают и оскорбляют". Кадры мобилизации на Украине шокировали журналиста
Журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал шокирующие кадры насильственной мобилизации на Украине. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T16:33:00+03:00
2025-09-09T16:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
чей боуз
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040659909_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bb0be84bd868c2fa4a3fe4d1daa4e647.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал шокирующие кадры насильственной мобилизации на Украине."Похищенные украинские мужчины подвергаются избиениям и оскорблениям во время "учений". "Медицинский осмотр" занимает 3 минуты. Когда этих бедолаг отправляют на встречу с профессиональной российской армией, ожидаемая продолжительность их жизни составляет четыре дня", — говорится в публикации.Так Боуз прокомментировал кадры предполагаемой подготовки украинских новобранцев. На видео мужчины в гражданской одежде ползут по грунтовой дороге в лесу. Их окружают несколько военных со знаками отличия ВСУ. Те сопровождают мобилизованных грубыми окриками и выстрелами.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
https://ria.ru/20250816/ukraina-2035821232.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с издевательствами над мобилизованными в "учебке" ВСУ
Кадры с издевательствами над мобилизованными в "учебке" ВСУ
2025-09-09T16:33
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040659909_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_61a6dc35977d2fa15f9f450d5bba3d4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, чей боуз, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Чей Боуз, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Избивают и оскорбляют". Кадры мобилизации на Украине шокировали журналиста

Журналист Боуз осудил насильственную мобилизацию на Украине

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал шокирующие кадры насильственной мобилизации на Украине.
"Похищенные украинские мужчины подвергаются избиениям и оскорблениям во время "учений". "Медицинский осмотр" занимает 3 минуты. Когда этих бедолаг отправляют на встречу с профессиональной российской армией, ожидаемая продолжительность их жизни составляет четыре дня", — говорится в публикации.
Так Боуз прокомментировал кадры предполагаемой подготовки украинских новобранцев. На видео мужчины в гражданской одежде ползут по грунтовой дороге в лесу. Их окружают несколько военных со знаками отличия ВСУ. Те сопровождают мобилизованных грубыми окриками и выстрелами.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Мобилизованные солдаты ВСУ пропали под Сумами спустя десять дней службы
16 августа, 20:02
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЧей БоузВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала