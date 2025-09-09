https://ria.ru/20250909/mobilizatsiya-2040717412.html

"Избивают и оскорбляют". Кадры мобилизации на Украине шокировали журналиста

"Избивают и оскорбляют". Кадры мобилизации на Украине шокировали журналиста

Журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал шокирующие кадры насильственной мобилизации на Украине. РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал шокирующие кадры насильственной мобилизации на Украине."Похищенные украинские мужчины подвергаются избиениям и оскорблениям во время "учений". "Медицинский осмотр" занимает 3 минуты. Когда этих бедолаг отправляют на встречу с профессиональной российской армией, ожидаемая продолжительность их жизни составляет четыре дня", — говорится в публикации.Так Боуз прокомментировал кадры предполагаемой подготовки украинских новобранцев. На видео мужчины в гражданской одежде ползут по грунтовой дороге в лесу. Их окружают несколько военных со знаками отличия ВСУ. Те сопровождают мобилизованных грубыми окриками и выстрелами.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.

