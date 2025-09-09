Мирошник рассказал о гибели мирных жителей от ударов ВСУ
Мирошник заявил, что за неделю от ударов ВСУ погибли десять россиян
Родион Мирошник
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Десять мирных жителей российских регионов погибли за неделю с 1 по 7 сентября в результате ударов ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"По данным, собранным службой посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима, за минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 98 мирных жителей: ранены 88 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, погибли 10 человек", - сообщил Мирошник в еженедельном докладе.
Всего же по гражданским целям на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3446 боеприпасов, среди которых были РСЗО (122 миллиметров), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, мины, гранаты, также противник активно применял ударные БПЛА, стрелковое оружие.
"Подавляющее большинство используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений произведены и поставлены западными соучастниками преступлений киевского режима", - отметил Мирошник.
Он добавил, что подавляющее большинство мирных жителей, пострадавших от действий ВСУ за минувшие семь дней, стали жертвами преднамеренных атак украинских БПЛА.
