Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал о гибели мирных жителей от ударов ВСУ - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/miroshnik-2040584754.html
Мирошник рассказал о гибели мирных жителей от ударов ВСУ
Мирошник рассказал о гибели мирных жителей от ударов ВСУ - РИА Новости, 09.09.2025
Мирошник рассказал о гибели мирных жителей от ударов ВСУ
Десять мирных жителей российских регионов погибли за неделю с 1 по 7 сентября в результате ударов ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T07:31:00+03:00
2025-09-09T07:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_0:1:1170:659_1920x0_80_0_0_dfc25659b5a7fc9d48749ac9a23f25eb.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Десять мирных жителей российских регионов погибли за неделю с 1 по 7 сентября в результате ударов ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "По данным, собранным службой посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима, за минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 98 мирных жителей: ранены 88 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, погибли 10 человек", - сообщил Мирошник в еженедельном докладе. Всего же по гражданским целям на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3446 боеприпасов, среди которых были РСЗО (122 миллиметров), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, мины, гранаты, также противник активно применял ударные БПЛА, стрелковое оружие. "Подавляющее большинство используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений произведены и поставлены западными соучастниками преступлений киевского режима", - отметил Мирошник. Он добавил, что подавляющее большинство мирных жителей, пострадавших от действий ВСУ за минувшие семь дней, стали жертвами преднамеренных атак украинских БПЛА.
https://ria.ru/20250908/dnr-2040551713.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_100:0:1140:780_1920x0_80_0_0_1dd6052b6146d23625ad09b079ca9c68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Мирошник рассказал о гибели мирных жителей от ударов ВСУ

Мирошник заявил, что за неделю от ударов ВСУ погибли десять россиян

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Десять мирных жителей российских регионов погибли за неделю с 1 по 7 сентября в результате ударов ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"По данным, собранным службой посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима, за минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 98 мирных жителей: ранены 88 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, погибли 10 человек", - сообщил Мирошник в еженедельном докладе.
Сотрудники МЧС РФ осматривают многоквартирный жилой дом, поврежденный в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ. 8 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Два человека погибли, еще 16 пострадали в результате атаки ВСУ по ДНР
8 сентября, 22:42
Всего же по гражданским целям на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3446 боеприпасов, среди которых были РСЗО (122 миллиметров), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, мины, гранаты, также противник активно применял ударные БПЛА, стрелковое оружие.
"Подавляющее большинство используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений произведены и поставлены западными соучастниками преступлений киевского режима", - отметил Мирошник.
Он добавил, что подавляющее большинство мирных жителей, пострадавших от действий ВСУ за минувшие семь дней, стали жертвами преднамеренных атак украинских БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРодион МирошникВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала