https://ria.ru/20250909/miroshnik-2040584754.html

Мирошник рассказал о гибели мирных жителей от ударов ВСУ

Мирошник рассказал о гибели мирных жителей от ударов ВСУ - РИА Новости, 09.09.2025

Мирошник рассказал о гибели мирных жителей от ударов ВСУ

Десять мирных жителей российских регионов погибли за неделю с 1 по 7 сентября в результате ударов ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T07:31:00+03:00

2025-09-09T07:31:00+03:00

2025-09-09T07:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

родион мирошник

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_0:1:1170:659_1920x0_80_0_0_dfc25659b5a7fc9d48749ac9a23f25eb.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Десять мирных жителей российских регионов погибли за неделю с 1 по 7 сентября в результате ударов ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "По данным, собранным службой посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима, за минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 98 мирных жителей: ранены 88 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, погибли 10 человек", - сообщил Мирошник в еженедельном докладе. Всего же по гражданским целям на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3446 боеприпасов, среди которых были РСЗО (122 миллиметров), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, мины, гранаты, также противник активно применял ударные БПЛА, стрелковое оружие. "Подавляющее большинство используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений произведены и поставлены западными соучастниками преступлений киевского режима", - отметил Мирошник. Он добавил, что подавляющее большинство мирных жителей, пострадавших от действий ВСУ за минувшие семь дней, стали жертвами преднамеренных атак украинских БПЛА.

https://ria.ru/20250908/dnr-2040551713.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия