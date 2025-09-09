Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил исключить платные услуги из государственных медучреждений - РИА Новости, 09.09.2025
16:30 09.09.2025
Миронов предложил исключить платные услуги из государственных медучреждений
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил исключить предоставление платных медицинских услуг в государственных... РИА Новости, 09.09.2025
сергей миронов
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил исключить предоставление платных медицинских услуг в государственных муниципальных учреждениях здравоохранения. "Мы считаем необходимым исключить предоставление платных медицинских услуг в государственных муниципальных учреждениях здравоохранения", - сказал он на пресс-конференции.
общество, сергей миронов
Общество, Сергей Миронов
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил исключить предоставление платных медицинских услуг в государственных муниципальных учреждениях здравоохранения.
"Мы считаем необходимым исключить предоставление платных медицинских услуг в государственных муниципальных учреждениях здравоохранения", - сказал он на пресс-конференции.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Миронов предложил установить госконтроль за деятельностью интернет-аптек
