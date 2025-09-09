https://ria.ru/20250909/mironov-2040715520.html

Миронов предложил исключить платные услуги из государственных медучреждений

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил исключить предоставление платных медицинских услуг в государственных муниципальных учреждениях здравоохранения. "Мы считаем необходимым исключить предоставление платных медицинских услуг в государственных муниципальных учреждениях здравоохранения", - сказал он на пресс-конференции.

