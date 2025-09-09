https://ria.ru/20250909/minpromtorg-2040578512.html

Минпромторг не планирует расширять список параллельного импорта

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ не планирует расширять перечень параллельного импорта - исключения могут коснуться только точечных позиций, необходимых бизнесу, - а вот сокращение списка рассматривается, рассказал РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах ВЭФ-2025. "В принципе, компании либо заместились другими брендами и марками, либо нашли производителей в России. Поэтому список мы не планируем расширять, может быть, только точечно какие-то позиции, если вдруг кто-то из бизнеса обозначит потребность. Системно не планируем добавлять ничего нового. А вот сокращать планируем", — сказал он в ответ на вопрос, планирует ли министерство расширять список товаров, ввозимых в Россию по параллельному импорту. По словам Чекушова, с точки зрения сокращения списка параллельного импорта ведомство рассматривает радиоэлектронику, поскольку отечественные производители уже не только производят такую продукцию, но и конкурируют по ряду позиций с Китаем и другими дружественными странами. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне ухода с отечественного рынка ряда иностранных брендов и компаний. В рамках этого механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

