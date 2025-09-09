https://ria.ru/20250909/minfin-2040592670.html

Силуанов рассказал о ситуации с госдолгом

Силуанов рассказал о ситуации с госдолгом - РИА Новости, 09.09.2025

Силуанов рассказал о ситуации с госдолгом

Минфин РФ в текущем году нарастит объем заимствований "в разумных пределах", при этом в 2026 году будет планировать бюджет исходя из баланса на первичном... РИА Новости, 09.09.2025

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Минфин РФ в текущем году нарастит объем заимствований "в разумных пределах", при этом в 2026 году будет планировать бюджет исходя из баланса на первичном уровне, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "Возможно, в этом году нами придется уточнить наш объем заимствований. Но при подготовке бюджета на следующий год мы будем планировать бюджет исходя из баланса на первичном уровне. То есть бюджет будет сбалансирован без учета расходов на обслуживание государственного долга", - сообщил Силуанов в эфире радиостанции РБК. "С одной стороны, в этом году мы это будем делать в пределах разумных увеличение, сразу хочу сказать. Это не будут какие-то большие дисбалансы для бюджета ", - подчеркнул он.

россия

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)