Рейтинг@Mail.ru
МИД рекомендовал россиянам не посещать Непал до стабилизации обстановки - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 09.09.2025 (обновлено: 20:24 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/mid-2040774440.html
МИД рекомендовал россиянам не посещать Непал до стабилизации обстановки
МИД рекомендовал россиянам не посещать Непал до стабилизации обстановки - РИА Новости, 09.09.2025
МИД рекомендовал россиянам не посещать Непал до стабилизации обстановки
МИД России в свете беспорядков в Непале порекомендовал россиянам не посещать страну до стабилизации обстановки. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T19:41:00+03:00
2025-09-09T20:24:00+03:00
в мире
непал
россия
беспорядки в непале
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. МИД России в свете беспорядков в Непале порекомендовал россиянам не посещать страну до стабилизации обстановки. "Российским гражданам рекомендуется временно воздержаться от посещения Непала до стабилизации обстановки. Россиянам, уже находящимся в стране, следует проявлять осторожность, избегать мест массового скопления людей, соблюдать указания непальских властей", - говорится в сообщении на сайте министерства.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
https://ria.ru/20250909/nepal-2040673358.html
непал
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_439:0:2880:1831_1920x0_80_0_0_87559ad08ebc58b7fc682865d55919e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, непал, россия, беспорядки в непале, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Непал, Россия, Беспорядки в Непале, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД рекомендовал россиянам не посещать Непал до стабилизации обстановки

МИД России рекомендовал гражданам не посещать Непал до стабилизации обстановки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. МИД России в свете беспорядков в Непале порекомендовал россиянам не посещать страну до стабилизации обстановки.
"Российским гражданам рекомендуется временно воздержаться от посещения Непала до стабилизации обстановки. Россиянам, уже находящимся в стране, следует проявлять осторожность, избегать мест массового скопления людей, соблюдать указания непальских властей", - говорится в сообщении на сайте министерства.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
Протесты в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Что известно о протестах в Непале
Вчера, 14:16
 
В миреНепалРоссияБеспорядки в НепалеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала