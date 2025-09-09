https://ria.ru/20250909/mid-2040774440.html

МИД рекомендовал россиянам не посещать Непал до стабилизации обстановки

МИД России в свете беспорядков в Непале порекомендовал россиянам не посещать страну до стабилизации обстановки. РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. МИД России в свете беспорядков в Непале порекомендовал россиянам не посещать страну до стабилизации обстановки. "Российским гражданам рекомендуется временно воздержаться от посещения Непала до стабилизации обстановки. Россиянам, уже находящимся в стране, следует проявлять осторожность, избегать мест массового скопления людей, соблюдать указания непальских властей", - говорится в сообщении на сайте министерства.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

