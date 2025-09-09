https://ria.ru/20250909/mid-2040705400.html

Москва призывает страны дать оценку действиям Киева, заявили в МИД России

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва в связи с очередной атакой ВСУ на российские регионы призывает международное сообщество дать адекватную оценку варварским действиям Киева, сообщает МИД РФ."Призываем ответственных членов международного сообщества дать адекватную оценку варварским действиям Киева, всеми способами демонстрирующего намерение продолжать вооруженное противостояние и саботировать все попытки мирного урегулирования, которому наша страна остается приверженной", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

