Москва призывает страны дать оценку действиям Киева, заявили в МИД России - РИА Новости, 09.09.2025
15:51 09.09.2025 (обновлено: 15:57 09.09.2025)
Москва призывает страны дать оценку действиям Киева, заявили в МИД России
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва в связи с очередной атакой ВСУ на российские регионы призывает международное сообщество дать адекватную оценку варварским действиям Киева, сообщает МИД РФ."Призываем ответственных членов международного сообщества дать адекватную оценку варварским действиям Киева, всеми способами демонстрирующего намерение продолжать вооруженное противостояние и саботировать все попытки мирного урегулирования, которому наша страна остается приверженной", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.
вооруженные силы украины, киев, россия, москва, мария захарова
Вооруженные силы Украины, Киев, Россия, Москва, Мария Захарова
Здание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва в связи с очередной атакой ВСУ на российские регионы призывает международное сообщество дать адекватную оценку варварским действиям Киева, сообщает МИД РФ.
"Призываем ответственных членов международного сообщества дать адекватную оценку варварским действиям Киева, всеми способами демонстрирующего намерение продолжать вооруженное противостояние и саботировать все попытки мирного урегулирования, которому наша страна остается приверженной", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ
Горнальский монастырь вошел в число объектов, сильно разрушенных ВСУ
Вчера, 15:53
 
Вооруженные силы Украины, Киев, Россия, Москва, Мария Захарова
 
 
