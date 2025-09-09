https://ria.ru/20250909/mid-2040705400.html
Москва призывает страны дать оценку действиям Киева, заявили в МИД России
2025-09-09T15:51:00+03:00
2025-09-09T15:51:00+03:00
2025-09-09T15:57:00+03:00
вооруженные силы украины
киев
россия
москва
мария захарова
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва в связи с очередной атакой ВСУ на российские регионы призывает международное сообщество дать адекватную оценку варварским действиям Киева, сообщает МИД РФ."Призываем ответственных членов международного сообщества дать адекватную оценку варварским действиям Киева, всеми способами демонстрирующего намерение продолжать вооруженное противостояние и саботировать все попытки мирного урегулирования, которому наша страна остается приверженной", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.
киев
россия
москва
вооруженные силы украины, киев, россия, москва, мария захарова
Вооруженные силы Украины, Киев, Россия, Москва, Мария Захарова
