Маск обвинил американские СМИ в расизме из-за истории с убитой украинкой - РИА Новости, 09.09.2025
10:40 09.09.2025
Маск обвинил американские СМИ в расизме из-за истории с убитой украинкой
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил ряд американских СМИ, в том числе телеканал CNN, в расизме по отношению к белым и замалчивании информации из-за поддержки демократов из-за того, как они относятся к истории с убийством украинской беженки Ирины Заруцкой. Ранее американские СМИ опубликовали видео, на котором виден момент якобы нападения с перочиным ножом на 23-летнюю Заруцкую в общественном транспорте. Подозреваемым считается темнокожий американец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление, на его счету 14 арестов. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки лежит на руках демократов из-за проводимой ими политики. "Вопиющий расизм по отношению к белым на CNN... отвратительно", - написал Маск в соцсети X, комментируя видео с записью предположительно эфира телеканала, на котором ведущий заявил, что в принадлежащей Маску соцсети распространяются расистские комментарии из-за того, что в убийстве девушки подозревается темнокожий. Илон Маск также выразил мнение, что заключение под стражу рецидивистов значительно улучшит ситуацию с общественной безопасностью. Маск также на этой неделе писал, что агентство Ассошиэйтед Пресс не публиковало новости о Заруцкой якобы из-за того, что политика агентства ориентирована на демократов.
в мире, сша, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск обвинил американские СМИ в расизме из-за истории с убитой украинкой

Маск обвинил CNN в расизме по отношению к белым из-за истории с убитой украинкой

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил ряд американских СМИ, в том числе телеканал CNN, в расизме по отношению к белым и замалчивании информации из-за поддержки демократов из-за того, как они относятся к истории с убийством украинской беженки Ирины Заруцкой.
Ранее американские СМИ опубликовали видео, на котором виден момент якобы нападения с перочиным ножом на 23-летнюю Заруцкую в общественном транспорте. Подозреваемым считается темнокожий американец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление, на его счету 14 арестов. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки лежит на руках демократов из-за проводимой ими политики.
Белый дом возложил на демократов вину за убийство украинки в США
8 сентября, 23:21
8 сентября, 23:21
"Вопиющий расизм по отношению к белым на CNN... отвратительно", - написал Маск в соцсети X, комментируя видео с записью предположительно эфира телеканала, на котором ведущий заявил, что в принадлежащей Маску соцсети распространяются расистские комментарии из-за того, что в убийстве девушки подозревается темнокожий.
Илон Маск также выразил мнение, что заключение под стражу рецидивистов значительно улучшит ситуацию с общественной безопасностью.
Маск также на этой неделе писал, что агентство Ассошиэйтед Пресс не публиковало новости о Заруцкой якобы из-за того, что политика агентства ориентирована на демократов.
СМИ узнали о договоренности между Харрис и Демократической партией
26 августа, 17:37
26 августа, 17:37
 
