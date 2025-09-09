https://ria.ru/20250909/malkov-2040777052.html

Завод по производству лечебного питания открылся под Рязанью

Завод по производству лечебного питания открылся под Рязанью - РИА Новости, 09.09.2025

Завод по производству лечебного питания открылся под Рязанью

2025-09-09

РЯЗАНЬ, 9 сен - РИА Новости. В городе Новомичуринске Рязанской области открылся завод по производству лечебного и энтерального питания компании "Леовит", сообщил губернатор Павел Малков. "В Новомичуринске открылся завод лечебного питания… Это важное событие не только для Рязанской области, но и для всей страны. Сегодня более 80% специализированного энтерального питания в России — импортное. Новый завод поможет изменить эту ситуацию. Это единственное подобное предприятие, которое использует российские научные разработки и внедряет их в производство", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По данным пресс-службы правительства региона, новое производство создано в рамках соглашения, которое было подписано в этом году на Петербургском международном экономическом форуме губернатором Павлом Малковым и президентом компании "Леовит" Татьяной Пилат. Совокупный объем инвестиций в проект составит 1,8 миллиарда рублей. Отмечается, что завод оснащен современным оборудованием, позволяющим производить продукты согласно международным стандартам безопасности и качества. Использование автоматизированных производственных линий обеспечивает большой объем производства и высокую скорость выхода продукции на рынок.

