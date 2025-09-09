Завод по производству лечебного питания открылся под Рязанью

Рейтинг@Mail.ru
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
19:55 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/malkov-2040777052.html
В городе Новомичуринске Рязанской области открылся завод по производству лечебного и энтерального питания компании "Леовит", сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T19:55:00+03:00
2025-09-09T19:55:00+03:00
рязанская область
рязанская область
павел малков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039601329_0:219:3252:2048_1920x0_80_0_0_dd079086ee9847efe47acefde0bd076e.jpg
рязанская область
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
РЯЗАНЬ, 9 сен - РИА Новости. В городе Новомичуринске Рязанской области открылся завод по производству лечебного и энтерального питания компании "Леовит", сообщил губернатор Павел Малков.
"В Новомичуринске открылся завод лечебного питания… Это важное событие не только для Рязанской области, но и для всей страны. Сегодня более 80% специализированного энтерального питания в России — импортное. Новый завод поможет изменить эту ситуацию. Это единственное подобное предприятие, которое использует российские научные разработки и внедряет их в производство", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По данным пресс-службы правительства региона, новое производство создано в рамках соглашения, которое было подписано в этом году на Петербургском международном экономическом форуме губернатором Павлом Малковым и президентом компании "Леовит" Татьяной Пилат. Совокупный объем инвестиций в проект составит 1,8 миллиарда рублей.
Отмечается, что завод оснащен современным оборудованием, позволяющим производить продукты согласно международным стандартам безопасности и качества. Использование автоматизированных производственных линий обеспечивает большой объем производства и высокую скорость выхода продукции на рынок.
Губернатор Рязанской области Павел Малков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Рязанская область прорабатывает использование БПЛА для доставки лекарств
4 сентября, 20:36
 
Рязанская областьРязанская областьПавел Малков
 
 
