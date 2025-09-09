https://ria.ru/20250909/malkov-2040777052.html
Завод по производству лечебного питания открылся под Рязанью
Завод по производству лечебного питания открылся под Рязанью - РИА Новости, 09.09.2025
Завод по производству лечебного питания открылся под Рязанью
В городе Новомичуринске Рязанской области открылся завод по производству лечебного и энтерального питания компании "Леовит", сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T19:55:00+03:00
2025-09-09T19:55:00+03:00
2025-09-09T19:55:00+03:00
рязанская область
рязанская область
павел малков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039601329_0:219:3252:2048_1920x0_80_0_0_dd079086ee9847efe47acefde0bd076e.jpg
РЯЗАНЬ, 9 сен - РИА Новости. В городе Новомичуринске Рязанской области открылся завод по производству лечебного и энтерального питания компании "Леовит", сообщил губернатор Павел Малков. "В Новомичуринске открылся завод лечебного питания… Это важное событие не только для Рязанской области, но и для всей страны. Сегодня более 80% специализированного энтерального питания в России — импортное. Новый завод поможет изменить эту ситуацию. Это единственное подобное предприятие, которое использует российские научные разработки и внедряет их в производство", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По данным пресс-службы правительства региона, новое производство создано в рамках соглашения, которое было подписано в этом году на Петербургском международном экономическом форуме губернатором Павлом Малковым и президентом компании "Леовит" Татьяной Пилат. Совокупный объем инвестиций в проект составит 1,8 миллиарда рублей. Отмечается, что завод оснащен современным оборудованием, позволяющим производить продукты согласно международным стандартам безопасности и качества. Использование автоматизированных производственных линий обеспечивает большой объем производства и высокую скорость выхода продукции на рынок.
https://ria.ru/20250904/bpla-2039776261.html
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039601329_521:0:3252:2048_1920x0_80_0_0_cf2f8830d47c1a91e5f594990328609e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
Завод по производству лечебного питания открылся под Рязанью
Малков: завод по производству лечебного питания открылся под Рязанью
РЯЗАНЬ, 9 сен - РИА Новости. В городе Новомичуринске Рязанской области открылся завод по производству лечебного и энтерального питания компании "Леовит", сообщил губернатор Павел Малков.
"В Новомичуринске открылся завод лечебного питания… Это важное событие не только для Рязанской области, но и для всей страны. Сегодня более 80% специализированного энтерального питания в России — импортное. Новый завод поможет изменить эту ситуацию. Это единственное подобное предприятие, которое использует российские научные разработки и внедряет их в производство", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По данным пресс-службы правительства региона, новое производство создано в рамках соглашения, которое было подписано в этом году на Петербургском международном экономическом форуме губернатором Павлом Малковым и президентом компании "Леовит" Татьяной Пилат. Совокупный объем инвестиций в проект составит 1,8 миллиарда рублей.
Отмечается, что завод оснащен современным оборудованием, позволяющим производить продукты согласно международным стандартам безопасности и качества. Использование автоматизированных производственных линий обеспечивает большой объем производства и высокую скорость выхода продукции на рынок.