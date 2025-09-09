Рейтинг@Mail.ru
Макрон выбрал нового премьера Франции, сообщают СМИ - РИА Новости, 09.09.2025
20:45 09.09.2025
Макрон выбрал нового премьера Франции, сообщают СМИ
Макрон выбрал нового премьера Франции, сообщают СМИ - РИА Новости, 09.09.2025
Макрон выбрал нового премьера Франции, сообщают СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал нового премьера страны, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал нового премьера страны, сообщает телеканал BFMTV. "Макрон выбрал нового премьер-министра", - говорится в сообщении телеканала. При этом имя этой кандидатуры не называется. В понедельник депутаты во Франции выразили недоверие правительству нынешнего премьера Франсуа Байру из-за предложенных им мер жесткой экономии, теперь оно уйдет в отставку. Это станет третьей за год отставкой премьера во Франции. Кабмин Байру был сформирован в конце декабря 2024 года. Как сообщили СМИ со ссылкой на Елисейский дворец, президент Франции Эммануэль Макрон объявит о новом премьере "в ближайшие дни".
Макрон выбрал нового премьера Франции, сообщают СМИ

BFMTV: Макрон выбрал нового премьер-министра Франции

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал нового премьера страны, сообщает телеканал BFMTV.
"Макрон выбрал нового премьер-министра", - говорится в сообщении телеканала.
При этом имя этой кандидатуры не называется.
В понедельник депутаты во Франции выразили недоверие правительству нынешнего премьера Франсуа Байру из-за предложенных им мер жесткой экономии, теперь оно уйдет в отставку. Это станет третьей за год отставкой премьера во Франции. Кабмин Байру был сформирован в конце декабря 2024 года. Как сообщили СМИ со ссылкой на Елисейский дворец, президент Франции Эммануэль Макрон объявит о новом премьере "в ближайшие дни".
