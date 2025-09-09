https://ria.ru/20250909/makron-2040605360.html

Макрон довел Францию до кризиса, заявил Володин

09.09.2025

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Франция устала от восьмилетнего позора президента Эммануэля Макрона, который довел страну до кризиса, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Вмешиваясь во внутренние дела других государств, борясь за личную власть в Евросоюзе, будучи тщеславным и некомпетентным, Макрон окончательно потерял доверие граждан и довел страну до кризиса во всех сферах", — написал он в канале в Max.Председатель Госдумы напомнил, что два из трех случаев вынесения правительству Франции вотума недоверия пришлось на президентство Макрона. Причем это случилось всего за девять месяцев. И вчера за недоверие кабмину проголосовали 364 депутата — больше, чем в декабре. По словам Володина, это очередной антирекорд за время пребывания Макрона у власти.Однако, предположил спикер Госдумы, нынешний французский президент будет цепляться за власть любыми способами, хотя некоторые партии уже заявили о намерении ходатайствовать об импичменте.Володин также обратил внимание на проблемы французской экономики: госдолг достиг 3,4 триллиона евро, или 114 процентов ВВП, в промышленном производстве наблюдается падение. Рост экономики по итогам года прогнозируется на грани стагнации — примерно 0,6 процента, что ниже, чем в среднем в еврозоне (0,9 процента). На этом фоне Макрон расправляется с более популярными политиками путем лишения их избирательных прав, но это его не спасло, подчеркнул Володин."Франция устала от восьмилетнего позора своего президента Макрона. Проблема которого — он сам", — заключил спикер Госдумы.Накануне парламент Франции большинством в 364 голоса проголосовал против доверия кабинету министров во главе с Франсуа Байру. Недовольство депутатов вызвали предложенные премьером меры жесткой экономии. Сегодня Байру должен будет подать президенту прошение об отставке. Его правительство просуществовало менее девяти полных месяцев.Результаты голосования были ожидаемыми, поскольку основные оппозиционные партии заявляли, что выразят кабмину недоверие. Именно на фоне разногласий с депутатами по поводу мер экономии Байру решил вынести вопрос о доверии на обсуждение парламента. В итоге он стал первым за все время Пятой Республики (с 1958 года) премьер-министром, который проиграл голосование о доверии, инициированное самим правительством.

