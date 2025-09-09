https://ria.ru/20250909/makhonin-2040748156.html
Махонин открыл движение по новой транспортной развязке в Пермском крае
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал старт движению грузовиков по новой круговой развязке в Березниках, сообщает пресс-служба краевого правительства. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T17:39:00+03:00
дмитрий махонин
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал старт движению грузовиков по новой круговой развязке в Березниках, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Глава региона принял участие в мероприятии в рамках рабочего визита в муниципальный округ.
"Возведение круговой развязки – один из этапов развития транспортного сообщения в крае. Новая дорога снизит транспортную нагрузку на Березники и Березниковско-Соликамский промышленный узел региона, обеспечит безопасный и быстрый транзит грузов с севера края, а также сделает поездки по трассе безопасными и комфортными", – отметил Махонин, его слова приводит пресс-служба.
Строительство новой круговой транспортной развязки шло в рамках реконструкции региональной трассы Пермь – Березники, на участке с 176 по 178 километр. Дорога на подходах расширилась с двух до четырех полос.
Работы проходили по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".
Общая протяженность реконструируемых участков – 2,8 километра. Так, рабочие обновили подъезды к новой развязке, обустроили восемь водопропускных труб, установили 1548 погонных метров разделительных блоков "Нью-Джерси".
Помимо этого, построены четыре новые остановочные площадки с павильонами и тротуарами – пункты "Новожилово" и "Новожилово Лыжная база". Установлены элементы безопасности: 16 светофоров (восемь пешеходных и восемь транспортных), три комплекса фотовидеофиксации, 219 новых дорожных знаков, 98 опор освещения, уложено свыше 60 тысяч квадратных метров асфальта, обустроен водоотвод с проезжей части через лотки и ливнеприемники.
Завершающим этапом будет благоустройство – подрядчик уже обустроил газоны. Сейчас рабочим осталось укрепить откос в районе одного из съездов и высадить кустарники, отметили в пресс-службе.
Также на открытии трассы глава региона поблагодарил коллектив строителей и вручил благодарственные письма.