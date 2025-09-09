https://ria.ru/20250909/maduro-2040689795.html
Мадуро назвал Россию одним из флагманов нового миропорядка
Россия, Индия и Китай являются флагманами нового многополярного миропорядка, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия, Индия и Китай являются флагманами нового многополярного миропорядка, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT. "Уже возник новый мир. Новый многополярный порядок - свершившийся факт... Китай, Россия и Индия - три флагмана многополярного мира", - отметил Мадуро.
