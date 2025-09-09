Рейтинг@Mail.ru
Мадуро назвал Россию одним из флагманов нового миропорядка - РИА Новости, 09.09.2025
15:02 09.09.2025
Мадуро назвал Россию одним из флагманов нового миропорядка
Мадуро назвал Россию одним из флагманов нового миропорядка
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия, Индия и Китай являются флагманами нового многополярного миропорядка, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT. "Уже возник новый мир. Новый многополярный порядок - свершившийся факт... Китай, Россия и Индия - три флагмана многополярного мира", - отметил Мадуро.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия, Индия и Китай являются флагманами нового многополярного миропорядка, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT.
"Уже возник новый мир. Новый многополярный порядок - свершившийся факт... Китай, Россия и Индия - три флагмана многополярного мира", - отметил Мадуро.
Третья мировая война уже началась, считает Мадуро
