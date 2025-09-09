Рейтинг@Mail.ru
Мадуро назвал возможное нападение США на Венесуэлу сумасшествием - РИА Новости, 09.09.2025
14:57 09.09.2025
Мадуро назвал возможное нападение США на Венесуэлу сумасшествием
Мадуро назвал возможное нападение США на Венесуэлу сумасшествием
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Напасть на Венесуэлу было бы сумасшествием со стороны США, заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро. "Это было бы сумасшествием", - сказал Мадуро в интервью RT, отвечая на вопрос о том, можно ли расценивать возможное нападение на Венесуэлу как самоубийство.
Мадуро назвал возможное нападение США на Венесуэлу сумасшествием

© AP Photo / Ariana CubillosНиколас Мадуро
© AP Photo / Ariana Cubillos
Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Напасть на Венесуэлу было бы сумасшествием со стороны США, заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
"Это было бы сумасшествием", - сказал Мадуро в интервью RT, отвечая на вопрос о том, можно ли расценивать возможное нападение на Венесуэлу как самоубийство.
