Мадуро назвал возможное нападение США на Венесуэлу сумасшествием
Напасть на Венесуэлу было бы сумасшествием со стороны США, заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T14:57:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
николас мадуро
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Напасть на Венесуэлу было бы сумасшествием со стороны США, заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро. "Это было бы сумасшествием", - сказал Мадуро в интервью RT, отвечая на вопрос о том, можно ли расценивать возможное нападение на Венесуэлу как самоубийство.
