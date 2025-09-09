Мадуро сравнил присутствие США в Карибском море с кризисом 1962 года

https://ria.ru/20250909/maduro-2040625610.html

Нынешнее присутствие американских ВМС в Карибском море напоминает о блокаде Кубы в 1962 году, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT. РИА Новости, 09.09.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016351056_0:115:3121:1871_1920x0_80_0_0_1684cbb7b670ff228fd3d60e86bae6ae.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Нынешнее присутствие американских ВМС в Карибском море напоминает о блокаде Кубы в 1962 году, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT. "На Карибском море сейчас восемь эсминцев. Невиданная ситуация. Разве что можно вспомнить о кризисе октября 1962 года, когда была организована блокада Кубы. А теперь восемь кораблей и 1200 ракет направлены в нашу сторону", — сказал он.По мнению Мадуро, США пошли на обострение из-за венесуэльских запасов энергоресурсов, а вовсе не из-за наркотрафика.Соединенные Штаты стремятся запятнать Венесуэлу и ее руководство, чтобы совершить нападение, добавил он.В начале августа генпрокурор США объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы. Позже стало известно, что Вашингтон направил к берегам республики три военных корабля с четырьмя тысячами морпехов. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, президент Дональд Трамп готов задействовать для борьбы с наркотрафиком все элементы американской силы и не исключает возможности военной операции в Венесуэле. В Каракасе это назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе.

