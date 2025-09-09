Мадуро сравнил присутствие США в Карибском море с кризисом 1962 года
Мадуро сравнил обстановку на Карибах с кризисом 1962 года
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Нынешнее присутствие американских ВМС в Карибском море напоминает о блокаде Кубы в 1962 году, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT.
"На Карибском море сейчас восемь эсминцев. Невиданная ситуация. Разве что можно вспомнить о кризисе октября 1962 года, когда была организована блокада Кубы. А теперь восемь кораблей и 1200 ракет направлены в нашу сторону", — сказал он.
Соединенные Штаты стремятся запятнать Венесуэлу и ее руководство, чтобы совершить нападение, добавил он.
В начале августа генпрокурор США объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы. Позже стало известно, что Вашингтон направил к берегам республики три военных корабля с четырьмя тысячами морпехов. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, президент Дональд Трамп готов задействовать для борьбы с наркотрафиком все элементы американской силы и не исключает возможности военной операции в Венесуэле. В Каракасе это назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе.
