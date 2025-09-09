https://ria.ru/20250909/maduro-2040572773.html

Мадуро жестко раскритиковал действия США в Карибском бассейне

Мадуро жестко раскритиковал действия США в Карибском бассейне - РИА Новости, 09.09.2025

Мадуро жестко раскритиковал действия США в Карибском бассейне

Развертывание военных сил США в Карибском бассейне нельзя описывать как напряженность в отношениях с Венесуэлой, поскольку речь идет об открытой агрессии против РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T03:50:00+03:00

2025-09-09T03:50:00+03:00

2025-09-09T03:50:00+03:00

в мире

венесуэла

сша

карибский бассейн

николас мадуро

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108373_0:124:2990:1806_1920x0_80_0_0_96a4af349df10b946e93e0d3f6a5eed3.jpg

МЕХИКО, 9 сен - РИА Новости. Развертывание военных сил США в Карибском бассейне нельзя описывать как напряженность в отношениях с Венесуэлой, поскольку речь идет об открытой агрессии против суверенной страны, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +". "Нет никакой напряженности. Агрессия США против Венесуэлы. Агрессия. Это не напряженность. Это эвфемизмы, с помощью которых пытаются нормализовать агрессию Голиафа против Давида, сверхдержавы против мирной страны", - сказал Мадуро, комментируя международную реакцию на маневры США в Карибском море. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона. "AP, EFE, AFP, все новостные агентства, особенно Рейтер, пишут: напряжённость растёт, Мадуро мобилизует ополчение и усугубляет напряжённость. А что они хотят, чтобы мы делали? ... Нам не дают права защищать суверенитет страны. Не дают права защищать нашу историю, нашу землю, наш народ. Нет. "Напряжённости" - это эвфемизм трусов", - добавил Мадуро. Глава венесуэльского государства в августе выразил намерение задействовать силы боливарианской милиции, чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы. Он объяснил масштабный призыв в ряды милиции частью национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам. Призыв ополченцев и резервистов, согласно его позиции, проводится как ответ на агрессивную риторику США. "Против нас выставили восемь военных кораблей, 1200 ракет и атомную подводную лодку, что грубо нарушает консенсус и соглашение, которое для нашего региона почти как закон: быть территорией мира. Кроме того, выставить туда атомную подводную лодку - это мировое позорище. Позорище - направлять ядерный подводный ракетоносец на мирный народ, думая, что этот народ задрожит. Да, наш народ дрожит - от возмущения, от гнева, от национализма, от патриотизма", - заявил Мадуро.

https://ria.ru/20250905/maduro-2039827178.html

https://ria.ru/20250829/ssha-2038427097.html

венесуэла

сша

карибский бассейн

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венесуэла, сша, карибский бассейн, николас мадуро, дональд трамп