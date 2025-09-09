https://ria.ru/20250909/lotereya-2040677582.html

Житель Подмосковья выиграл 33 миллиона рублей в лотерею

Житель Подмосковья выиграл 33 миллиона рублей в лотерею - РИА Новости, 09.09.2025

Житель Подмосковья выиграл 33 миллиона рублей в лотерею

Пенсионер из Подмосковья выиграл 33 миллиона рублей в лотерею "Мечталлион" благодаря кассиру из супермаркета, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда... РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Пенсионер из Подмосковья выиграл 33 миллиона рублей в лотерею "Мечталлион" благодаря кассиру из супермаркета, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея"."Я был на кассе в "Пятерочке", и продавец мне говорит: бери три билета. Стоит ее отблагодарить, правда? Я ей сказал, что, если выиграю, миллион дам. Вот сейчас уже не знаю даже", — приводятся слова Анатолия.В пресс-службе уточнили, что россиянин стал одним из трех победителей розыгрыша, прошедшего в августе. Тогда на кону было более 100 миллионов рублей.Анатолий уточнил, что планирует потратить деньги на достройку дачи на Черном море, помощь сыну с возведением дома в Подмосковье и покупку автомобиля дочери.Пенсионер добавил, что всегда верил в удачу, в советское время он выиграл 300 рублей, что тогда считалось крупной суммой.

