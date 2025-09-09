Житель Подмосковья выиграл 33 миллиона рублей в лотерею
Пенсионер из Подмосковья выиграл 33 млн рублей в лотерею "Мечталлион"
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Житель Московской области купил на кассе супермаркета три билета лотереи "Мечталлион" и в итоге выиграл более 33 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"В августе прошел розыгрыш более 100 миллионов рублей в лотерее "Мечталлион". Суперприз разделили трое его участников, и одним из счастливчиков стал Анатолий, пенсионер из Московской области. Он купил три билета в магазине и выиграл более 33 миллионов рублей", - рассказали в компании.
"Я был на кассе в "Пятерочке", и продавец мне говорит: бери три билета. Стоит ее отблагодарить, правда? Я ей сказал, что, если выиграю, миллион дам. Вот сейчас уже не знаю даже", – передает пресс-служба слова победителя.
Анатолий рассказал, что редко покупает лотерейные билеты, но всегда верил в удачу. Это не первая удача в его жизни: еще в советское время он выиграл 300 рублей, что тогда считалось крупной суммой.
Мужчина планирует потратить часть денег на достройку имеющейся дачи на Черном море, помочь сыну со строительством дома в Подмосковье и купить машину дочери.
