https://ria.ru/20250909/lotereya-2040609308.html

Житель Подмосковья выиграл 33 миллиона рублей в лотерею

Житель Подмосковья выиграл 33 миллиона рублей в лотерею - РИА Новости, 09.09.2025

Житель Подмосковья выиграл 33 миллиона рублей в лотерею

Житель Московской области купил на кассе супермаркета три билета лотереи "Мечталлион" и в итоге выиграл более 33 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T10:25:00+03:00

2025-09-09T10:25:00+03:00

2025-09-09T10:25:00+03:00

московская область (подмосковье)

россия

черное море

лотерея

общество

хорошие новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018173806_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7f9f781bb562c353ca29e061f0e38298.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Житель Московской области купил на кассе супермаркета три билета лотереи "Мечталлион" и в итоге выиграл более 33 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея". "В августе прошел розыгрыш более 100 миллионов рублей в лотерее "Мечталлион". Суперприз разделили трое его участников, и одним из счастливчиков стал Анатолий, пенсионер из Московской области. Он купил три билета в магазине и выиграл более 33 миллионов рублей", - рассказали в компании. "Я был на кассе в "Пятерочке", и продавец мне говорит: бери три билета. Стоит ее отблагодарить, правда? Я ей сказал, что, если выиграю, миллион дам. Вот сейчас уже не знаю даже", – передает пресс-служба слова победителя. Анатолий рассказал, что редко покупает лотерейные билеты, но всегда верил в удачу. Это не первая удача в его жизни: еще в советское время он выиграл 300 рублей, что тогда считалось крупной суммой. Мужчина планирует потратить часть денег на достройку имеющейся дачи на Черном море, помочь сыну со строительством дома в Подмосковье и купить машину дочери.

https://ria.ru/20250615/zhitel-2022937587.html

https://ria.ru/20250420/uchastniki-2012375936.html

московская область (подмосковье)

россия

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), россия, черное море, лотерея, общество