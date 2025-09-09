https://ria.ru/20250909/livan-2040761198.html

Премьер Ливана призвал положить конец израильской агрессии в регионе

Международное сообщество обязано положить конец израильской агрессии в Ближневосточном регионе, заявил премьер-министр Ливана Наваф Салам, комментируя на своей... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T18:29:00+03:00

в мире

ливан

доха

катар

удар израиля по делегации хамас в дохе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:302:960:842_1920x0_80_0_0_e6ec4a34a60185443bbf87a315c7e8dd.jpg

БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Международное сообщество обязано положить конец израильской агрессии в Ближневосточном регионе, заявил премьер-министр Ливана Наваф Салам, комментируя на своей странице в соцсети Х израильские удары по жилым зданиям в Дохе. "Подтверждая полную солидарность с братским государством Катар — его руководством, правительством и народом — в противостоянии этой дерзкой агрессии, правительство вновь обращается к международному сообществу с призывом взять на себя ответственность и положить конец повторяющимся израильским нападениям, которые угрожают безопасности и стабильности всего региона",- написал Салам.

https://ria.ru/20250909/katar-2040760709.html

2025

