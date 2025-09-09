https://ria.ru/20250909/livan-2040761198.html
Премьер Ливана призвал положить конец израильской агрессии в регионе
в мире
ливан
доха
катар
удар израиля по делегации хамас в дохе
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Международное сообщество обязано положить конец израильской агрессии в Ближневосточном регионе, заявил премьер-министр Ливана Наваф Салам, комментируя на своей странице в соцсети Х израильские удары по жилым зданиям в Дохе. "Подтверждая полную солидарность с братским государством Катар — его руководством, правительством и народом — в противостоянии этой дерзкой агрессии, правительство вновь обращается к международному сообществу с призывом взять на себя ответственность и положить конец повторяющимся израильским нападениям, которые угрожают безопасности и стабильности всего региона",- написал Салам.
