Ликсутов: компании создали свыше 27 тыс рабочих мест в ОЭЗ Москвы

Ликсутов: компании создали свыше 27 тыс рабочих мест в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 09.09.2025

Ликсутов: компании создали свыше 27 тыс рабочих мест в ОЭЗ Москвы

Столичные предприятия, расположившие производство в особой экономической зоне "Технополис Москва", за время работы в ней создали более 27,4 тысячи новых рабочих

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Столичные предприятия, расположившие производство в особой экономической зоне "Технополис Москва", за время работы в ней создали более 27,4 тысячи новых рабочих мест, заявил заместитель московского мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина активно расширяем высокотехнологичные производства и увеличиваем количество специалистов, работающих в столичной промышленности. Благодаря поддержке города и усилиям компаний сейчас в ОЭЗ “Технополис Москва” локализовано производство более 230 инновационных предприятий, на которых сформировано свыше 27,4 тысячи новых рабочих мест. На крупнейших площадках “Печатники”, “Алабушево” и “Руднево” сейчас трудятся почти 18,6 тысячи высокооплачиваемых специалистов", – отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Чтобы предприятия могли привлекать к работе большее число профессионалов, на территории особой экономической зоны создали комфортную деловую среду. Например, в индустриальном парке "Руднево" появилось пространство для отдыха на крыше стилобата "Техноверанда"."Лидерами по количеству сформированных рабочих мест за первое полугодие 2025-го стали компании-резиденты, которые активно замещают на рынке импортную продукцию высокотехнологичными товарами в сфере станкоинструментальной промышленности, литий-ионных батарей и фармацевтической отрасли", – отметил министр столичного правительства, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.Он подчеркнул, что один из представителей фармацевтического кластера ОЭЗ за полгода увеличил число штатных сотрудников на 210 человекСтоличное предприятие "РЭНЕРА" расположило производство на территории особой экономической зоны. За первое полугодие 2025 года компания создала 153 новых рабочих места. На площадке "Печатники" она сформировала опытно-промышленное производство аккумуляторных батарей для автотранспорта. В свою очередь, на площадке "Красная Пахра" предприятие создаст гигафабрику, на которой будут производить тяговые батареи для электротранспорта.В свою очередь столичное НПП "Лассард" создало с начала 2025 года 115 рабочих мест. На площадке "Печатники" компания создает лазерное оборудование. В 2025 году предприятие получило резидентский статус.Отмечается, что рост числа высококвалифицированных сотрудников позволяет столичным компаниям увеличивать объем выпуска продукции, наращивать научно-технологический потенциал производств и уменьшать время разработки изделий.Ранее заммэра Москвы Ликсутов сообщил, что с января по июнь 2025 года производство автотранспортных средств в Москве выросло на 60,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

