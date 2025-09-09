https://ria.ru/20250909/lenoblast-2040669811.html
Ленобласть реализует проект по созданию инженерных классов для судостроения
Ленобласть реализует проект по созданию инженерных классов для судостроения - РИА Новости, 09.09.2025
Ленобласть реализует проект по созданию инженерных классов для судостроения
Ленобласть реализует масштабный проект по созданию инженерных классов судостроительного профиля, губернатор Александр Дрозденко проверил обучение юных... РИА Новости, 09.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Ленобласть реализует масштабный проект по созданию инженерных классов судостроительного профиля, губернатор Александр Дрозденко проверил обучение юных судостроителей в Кировском районе, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Шлиссельбургской школе — гюйсы, матроски и новое оборудование — станки, ноутбуки, подводные беспилотные аппараты — здесь 1 сентября открылись морские инженерные классы. К ребятам первого набора всегда особое внимание. Пожелал успехов в учебе и выбора профессии важной для области и страны", — отметил Дрозденко. Инициатива, стартовавшая в 2021 году в Ленинградской области, направлена на подготовку высококвалифицированных кадров для кораблестроительной отрасли России. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в 2025 году 84,5% выпускников инженерных классов поступили в вузы на инженерные специальности, что превышает целевой показатель в 75%. В некоторых школах, как в Выборге, этот показатель достигает 100%. Сегодня такие классы работают в 4 школах области - в Выборге, Тосно, Приозерском и в Кировском районе. До 2028 года планируется открыть и оснастить современным оборудованием еще 3 таких класса в Волхове, Сосновом Бору и Кудрово. Каждая школа-участница заключила соглашение с Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом (СПбГМТУ) и ведущим судостроительным предприятием региона ("Выборгский судостроительный завод", "Невский судостроительно-судоремонтный завод", ЦМКБ "Алмаз" и др.). Это обеспечивает ученикам практико-ориентированное обучение и дальнейшее трудоустройство.
