Рейтинг@Mail.ru
Детский сад на 200 мест построят в Новоселье в Ленобласти - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
14:00 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/lenoblast-2040667217.html
Детский сад на 200 мест построят в Новоселье в Ленобласти
Детский сад на 200 мест построят в Новоселье в Ленобласти - РИА Новости, 09.09.2025
Детский сад на 200 мест построят в Новоселье в Ленобласти
Детский сад на 200 мест построят в Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T14:00:00+03:00
2025-09-09T14:00:00+03:00
ленинградская область
ленинградская область
ломоносовский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785292306_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_013365a64253cfe2f83450bf51a0b6ed.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Детский сад на 200 мест построят в Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Госстройнадзор выдал разрешение на строительство детского сада на 200 мест в Новоселье группе "СевНИИГиМ". Образовательное учреждение застройщик возведет по соглашению с правительством Ленинградской области", - говорится в сообщении. Заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что сегодня новая застройка в Ленинградской области — это не только дома, но и социальные объекты. "Мы вышли на рекорд по объёму строительства детских садов, школ, поликлиник именно благодаря последовательной градостроительной политике нашего губернатора. Такой подход формирует новые стандарты: кварталы развиваются сразу с нужной инфраструктурой, и люди с первого дня получают возможность жить в полноценном и комфортном районе", - сказал Барановский. Добавляется, что новый детский сад в Новоселье рассчитан на 200 мест. Проектом предусмотрены площадки для разных возрастных групп, теневые навесы, игровые комплексы, батуты и лазательные конструкции, а также специальные развивающие объекты, включая дендрофон. Общая площадь озеленения составит 2900 квадратных метров, для удобства жителей предусмотрена парковка и велопарковка. Строительство объекта обеспечит доступность дошкольного образования для семей, переезжающих в новый жилой квартал, и станет частью комплексного освоения территории.
https://ria.ru/20250908/ptitsefabrika-2040545840.html
ленинградская область
ломоносовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785292306_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_eee904878f957485f12121994d5ac33b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, ломоносовский район
Ленинградская область , Ленинградская область, Ломоносовский район
Детский сад на 200 мест построят в Новоселье в Ленобласти

Детский сад на 200 мест построят в Новоселье в Ленинградской области

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкРазвивающие игрушки в детском саду
Развивающие игрушки в детском саду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Развивающие игрушки в детском саду . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Детский сад на 200 мест построят в Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Госстройнадзор выдал разрешение на строительство детского сада на 200 мест в Новоселье группе "СевНИИГиМ". Образовательное учреждение застройщик возведет по соглашению с правительством Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что сегодня новая застройка в Ленинградской области — это не только дома, но и социальные объекты.
"Мы вышли на рекорд по объёму строительства детских садов, школ, поликлиник именно благодаря последовательной градостроительной политике нашего губернатора. Такой подход формирует новые стандарты: кварталы развиваются сразу с нужной инфраструктурой, и люди с первого дня получают возможность жить в полноценном и комфортном районе", - сказал Барановский.
Добавляется, что новый детский сад в Новоселье рассчитан на 200 мест. Проектом предусмотрены площадки для разных возрастных групп, теневые навесы, игровые комплексы, батуты и лазательные конструкции, а также специальные развивающие объекты, включая дендрофон. Общая площадь озеленения составит 2900 квадратных метров, для удобства жителей предусмотрена парковка и велопарковка. Строительство объекта обеспечит доступность дошкольного образования для семей, переезжающих в новый жилой квартал, и станет частью комплексного освоения территории.
Яйца - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Птицефабрика "Синявинская" отгружает более 5,5 млн яиц в сутки в Ленобласти
8 сентября, 21:23
 
Ленинградская областьЛенинградская областьЛомоносовский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала