https://ria.ru/20250909/lenoblast-2040667217.html

Детский сад на 200 мест построят в Новоселье в Ленобласти

Детский сад на 200 мест построят в Новоселье в Ленобласти - РИА Новости, 09.09.2025

Детский сад на 200 мест построят в Новоселье в Ленобласти

Детский сад на 200 мест построят в Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T14:00:00+03:00

2025-09-09T14:00:00+03:00

2025-09-09T14:00:00+03:00

ленинградская область

ленинградская область

ломоносовский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785292306_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_013365a64253cfe2f83450bf51a0b6ed.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Детский сад на 200 мест построят в Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Госстройнадзор выдал разрешение на строительство детского сада на 200 мест в Новоселье группе "СевНИИГиМ". Образовательное учреждение застройщик возведет по соглашению с правительством Ленинградской области", - говорится в сообщении. Заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что сегодня новая застройка в Ленинградской области — это не только дома, но и социальные объекты. "Мы вышли на рекорд по объёму строительства детских садов, школ, поликлиник именно благодаря последовательной градостроительной политике нашего губернатора. Такой подход формирует новые стандарты: кварталы развиваются сразу с нужной инфраструктурой, и люди с первого дня получают возможность жить в полноценном и комфортном районе", - сказал Барановский. Добавляется, что новый детский сад в Новоселье рассчитан на 200 мест. Проектом предусмотрены площадки для разных возрастных групп, теневые навесы, игровые комплексы, батуты и лазательные конструкции, а также специальные развивающие объекты, включая дендрофон. Общая площадь озеленения составит 2900 квадратных метров, для удобства жителей предусмотрена парковка и велопарковка. Строительство объекта обеспечит доступность дошкольного образования для семей, переезжающих в новый жилой квартал, и станет частью комплексного освоения территории.

https://ria.ru/20250908/ptitsefabrika-2040545840.html

ленинградская область

ломоносовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинградская область, ломоносовский район