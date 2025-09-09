Рейтинг@Mail.ru
Лавров провел разговор с главой МИД Марокко
18:21 09.09.2025 (обновлено: 18:26 09.09.2025)
Лавров провел разговор с главой МИД Марокко
Глава МИД России Сергей Лавров и его марокканский коллега Насер Бурита в телефонном разговоре обсудили укрепление отношений стран и региональную, а также международную повестку
в мире
россия
марокко
сергей лавров
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его марокканский коллега Насер Бурита в телефонном разговоре обсудили укрепление отношений стран и региональную, а также международную повестку, сообщили в МИД РФ."Девятого сентября по инициативе марокканской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел африканского сотрудничества и по делам марокканцев, проживающих за рубежом, Королевства Марокко Насером Буритой. Основное внимание в ходе беседы было уделено практическим вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-марокканских отношений в политической, торгово-экономической и других областях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.Также отмечается, что министры обсудили вопросы региональной и международной повестки дня, представляющие взаимный интерес.
россия
марокко
в мире, россия, марокко, сергей лавров
В мире, Россия, Марокко, Сергей Лавров
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его марокканский коллега Насер Бурита в телефонном разговоре обсудили укрепление отношений стран и региональную, а также международную повестку, сообщили в МИД РФ.
"Девятого сентября по инициативе марокканской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел африканского сотрудничества и по делам марокканцев, проживающих за рубежом, Королевства Марокко Насером Буритой. Основное внимание в ходе беседы было уделено практическим вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-марокканских отношений в политической, торгово-экономической и других областях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Также отмечается, что министры обсудили вопросы региональной и международной повестки дня, представляющие взаимный интерес.
Президент Республики Сербской Милорад Додик и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Лавров осудил попытки Запада отстранить Додика от власти
