Лавров провел разговор с главой МИД Марокко
Лавров провел разговор с главой МИД Марокко
2025-09-09T18:21:00+03:00
2025-09-09T18:21:00+03:00
2025-09-09T18:26:00+03:00
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его марокканский коллега Насер Бурита в телефонном разговоре обсудили укрепление отношений стран и региональную, а также международную повестку, сообщили в МИД РФ."Девятого сентября по инициативе марокканской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел африканского сотрудничества и по делам марокканцев, проживающих за рубежом, Королевства Марокко Насером Буритой. Основное внимание в ходе беседы было уделено практическим вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-марокканских отношений в политической, торгово-экономической и других областях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.Также отмечается, что министры обсудили вопросы региональной и международной повестки дня, представляющие взаимный интерес.
