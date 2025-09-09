https://ria.ru/20250909/lavrov-2040759615.html

Лавров провел разговор с главой МИД Марокко

Лавров провел разговор с главой МИД Марокко - РИА Новости, 09.09.2025

Лавров провел разговор с главой МИД Марокко

Глава МИД России Сергей Лавров и его марокканский коллега Насер Бурита в телефонном разговоре обсудили укрепление отношений стран и региональную, а также... РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его марокканский коллега Насер Бурита в телефонном разговоре обсудили укрепление отношений стран и региональную, а также международную повестку, сообщили в МИД РФ."Девятого сентября по инициативе марокканской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел африканского сотрудничества и по делам марокканцев, проживающих за рубежом, Королевства Марокко Насером Буритой. Основное внимание в ходе беседы было уделено практическим вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-марокканских отношений в политической, торгово-экономической и других областях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.Также отмечается, что министры обсудили вопросы региональной и международной повестки дня, представляющие взаимный интерес.

