https://ria.ru/20250909/lavrov-2040692627.html

Лавров ответил на обвинения в причастности России к сбою на борту главы ЕК

Лавров ответил на обвинения в причастности России к сбою на борту главы ЕК - РИА Новости, 09.09.2025

Лавров ответил на обвинения в причастности России к сбою на борту главы ЕК

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обвинения со стороны Евросоюза о якобы причастности России к сбою навигационных систем на борту главы Еврокомиссии Урсулы РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T15:14:00+03:00

2025-09-09T15:14:00+03:00

2025-09-09T15:14:00+03:00

в мире

россия

пловдив

болгария

урсула фон дер ляйен

анна-каиса итконен

сергей лавров

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032090972_0:102:2500:1508_1920x0_80_0_0_fac9ccedb6b214670fffeab350cc0db0.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обвинения со стороны Евросоюза о якобы причастности России к сбою навигационных систем на борту главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен - это "дурь". "Вот недавно совсем Урсулу фон дер Ляйен чуть мы "не угробили", которая летала тут на самолете или вертолете по разным государствам, науськивая их против нашей страны. И вдруг заявили, что Россия "выключила" GPS и самолет или вертолет мог потерпеть крушение. Потом сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали", - заявил министр на пресс-конференции во вторник. Ранее представитель ЕК Анна-Каиса Итконен сообщила, что у самолета, на котором председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту. Сервис Flightradar24 заявил, что, несмотря на заявления Еврокомиссии о сбоях у самолета с главой ЕК, системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного. Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что власти страны не будут проводить расследование по этому факту.

https://ria.ru/20250909/otstavka-2040646109.html

https://ria.ru/20250904/ukraina-2039791193.html

россия

пловдив

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, пловдив, болгария, урсула фон дер ляйен, анна-каиса итконен, сергей лавров, еврокомиссия, flightradar24, gps, восточный экономический форум (вэф)