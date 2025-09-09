https://ria.ru/20250909/lavrov-2040559573.html

Лавров и Додик обсудят в Москве будущее Республики Сербской БиГ

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет во вторник в Москве переговоры с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком. РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет во вторник в Москве переговоры с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком. Это второй визит Додика в Москву в 2025 году - в мае президент республики приезжал в столицу для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в российском дипведомстве в преддверии встречи, стороны обсудят актуальные вопросы укрепления партнерства Москвы и Баня-Луки, проблематику постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, а также положение дел на Западных Балканах. Одним из основных вопросов обсуждения станет обострение внутриполитической ситуации в Боснии и Герцеговине. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее суд одобрил запрос Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом. В начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у Додика, после чего назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября. Додик в свою очередь заявил, что он и члены его правящей партии СНСД (Союз независимых социал-демократов) не будут участвовать в этих выборах. Практически одновременно с решением ЦИК парламент Республики Сербской проголосовал за проведение 25 октября референдума в поддержку Додика. Вопрос звучит следующим образом: "Принимаете ли решение неизбранного иностранца Кристиана Шмидта и приговор неконституционного суда БиГ в отношении президента Республики Сербской, как и решение ЦИК об отзыве мандата у президента РС Милорада Додика?" Как подчеркнули в МИД РФ, Москва "решительно осуждает попытки западников нечистоплотными методами устранить с политической сцены законно избранного и легитимного президента Республики Сербской Милорада Додика". Сам Додик уже не раз заявлял о возможности провести референдум о самостоятельности Республики Сербской. Скорее всего, это станет одной из центральных тем обсуждения в российской столице. По словам президента РС, в ходе своего визита он хочет попросить поддержки России "в стремлении провести референдум и обрести независимость". Недавно он заявил РИА новости, что, скорее всего, попросит Москву наложить вето в Совете Безопасности ООН на продление мандата международной миротворческой миссии ЕС ALTHEA. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман). БиГ является участником программы "Партнерство ради мира", в стране также с 2004 года действует миротворческая миссия ALTHEA, в которой первоначально были задействованы свыше пяти тысяч военнослужащих стран ЕС и НАТО, а также Швейцарии и Чили. После реструктуризации в начале 2022 года на базе Бутмир в Сараево и "на земле" в разных частях страны осталось, по данным командования, около 1,1 тысячи военнослужащих международного контингента. Основная заявленная задача EUFOR в настоящее время - обучение и участие в модернизации вооруженных сил БиГ и помощь властям страны "в создании безопасной окружающей среды".

