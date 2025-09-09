https://ria.ru/20250909/kuznetsov-2040718862.html

Суд Болоньи вынесет решение по экстрадиции Кузнецова в течение двух дней

БОЛОНЬЯ, 9 сен - РИА Новости. Суд Болоньи вынесет решение об экстрадиции в ФРГ подозреваемого в подрыве "Севпотоков" украинца Сергея Кузнецова в течение двух дней, с вероятностью 90% решение будет положительным, сообщил журналистам его адвокат Никола Канестрини. "Они сказали, что это сложный случай, и, согласно итальянскому законодательству, в данном случае суд может воздержаться от вынесения решения и озвучить его в течение нескольких дней. Так что завтра или через два дня оно будет известно", - сказал адвокат. По его словам, с высокой вероятностью Кузнецов будет экстрадирован в ФРГ. "Число отказов этого суда в экстрадиции не превышает 4-5%, так что обычно в более 90% случаев выносится решение об экстрадиции. Так что, если вы спросите меня, это дело мы не выиграем", - добавил он. Адвокат добавил, что подаст апелляцию в случае положительного решения в верховный суд. Апелляционный суд Болоньи во вторник продолжил рассматривать вопрос об экстрадиции в Германию по запросу местной прокуратуры гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в 2022 году. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.

2025

болонья, германия, украина, северный поток, авария на "северных потоках", в мире, сеймур херш, джо байден