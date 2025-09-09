https://ria.ru/20250909/kursy-2040628236.html
Курсы управления персоналом для промышленников стартовали на Кубани
Курсы управления персоналом для промышленников стартовали на Кубани - РИА Новости, 09.09.2025
Курсы управления персоналом для промышленников стартовали на Кубани
Третий образовательный интенсив по управлению персоналом для промышленников стартовал на Кубани, бесплатное онлайн-обучение проведут с 15 по 18 сентября,... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T11:28:00+03:00
2025-09-09T11:28:00+03:00
2025-09-09T11:28:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147579/43/1475794323_0:173:3300:2029_1920x0_80_0_0_a6e249738bcf0d781da2bafdd01f5e40.jpg
КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Третий образовательный интенсив по управлению персоналом для промышленников стартовал на Кубани, бесплатное онлайн-обучение проведут с 15 по 18 сентября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. В ходе программы, как сообщается, участники освоят технологии сохранения и развития кадрового потенциала и получат удостоверения о повышении квалификации. Обучение пройдет в формате четырех онлайн-встреч по 1,5 часа. Образовательную программу для руководителей обрабатывающих производств ежегодно проводит министерство промышленной политики региона совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Кубани и HR-академией. "В Краснодарском крае стартует третий образовательный интенсив по управлению персоналом для промышленников. Онлайн-обучение проведут с 15 по 18 сентября… К участию в бесплатных курсах приглашают предпринимателей, а также учредителей, собственников и руководителей высшего и среднего звена предприятий промышленного комплекса края", - говорится в сообщении пресс-службы. Развитие кадрового потенциала промышленных отраслей, как отмечается, ведут в крае по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. За два года проведения бесплатных курсов по повышению управленческой и HR-компетенции для руководителей обучение прошли 47 представителей 29 компаний промкомплекса Кубани. "Сегодня промышленный комплекс края прирастает стремительными темпами. С учетом запуска новых проектов и расширения действующих предприятий в ближайшие семь лет обрабатывающим производствам нашего региона потребуется 30,3 тысячи специалистов. Мы уже систематизировали работу по обеспечению кадрового роста в промышленности, в том числе в части подготовки будущих специалистов и переподготовки действующих. А также – внедряем новые модели обучения кадров и проектного управления персоналом на производствах", - сообщил журналистам министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько, его слова приводит пресс-служба. Работа по развитию кадрового потенциала отраслей промышленности проводится в Краснодарском крае с 2017 года. Тогда, по данным пресс-службы краевой администрации, стартовала реализация Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Кубань стала одним из 20 пилотных регионов в России в его апробации. Сегодня на предприятиях машиностроения, металлургии, химии и других отраслей внедряют дуальное обучение. На базе Центра опережающей профподготовки края проводят курсы по переподготовке и повышению квалификации сотрудников предприятий. В организациях среднего профессионального образования региона (СПО) увеличили на 1,5 тысячи мест контрольные цифры приема по "производственным" специальностям на этот учебный год, рассказали в пресс-службе. Как сообщается, по поручению губернатора в Краснодарском крае создают десять индустриально-промышленных площадок в колледжах и техникумах с привлечением порядка 30 предприятий промкомплекса. Первые четыре площадки запустят в декабре 2025 года на базе организаций СПО в Армавире, Краснодаре, Абинском и Белореченском районах.
https://ria.ru/20250908/kondratev-2040428129.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147579/43/1475794323_184:0:3117:2200_1920x0_80_0_0_8ce96d369a3d5c0682e449fee3c4e787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Курсы управления персоналом для промышленников стартовали на Кубани
На Кубани начались курсы управления персоналом для промышленников
КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Третий образовательный интенсив по управлению персоналом для промышленников стартовал на Кубани, бесплатное онлайн-обучение проведут с 15 по 18 сентября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
В ходе программы, как сообщается, участники освоят технологии сохранения и развития кадрового потенциала и получат удостоверения о повышении квалификации. Обучение пройдет в формате четырех онлайн-встреч по 1,5 часа. Образовательную программу для руководителей обрабатывающих производств ежегодно проводит министерство промышленной политики региона совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Кубани и HR-академией.
"В Краснодарском крае стартует третий образовательный интенсив по управлению персоналом для промышленников. Онлайн-обучение проведут с 15 по 18 сентября… К участию в бесплатных курсах приглашают предпринимателей, а также учредителей, собственников и руководителей высшего и среднего звена предприятий промышленного комплекса края", - говорится в сообщении пресс-службы.
Развитие кадрового потенциала промышленных отраслей, как отмечается, ведут в крае по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. За два года проведения бесплатных курсов по повышению управленческой и HR-компетенции для руководителей обучение прошли 47 представителей 29 компаний промкомплекса Кубани.
"Сегодня промышленный комплекс края прирастает стремительными темпами. С учетом запуска новых проектов и расширения действующих предприятий в ближайшие семь лет обрабатывающим производствам нашего региона потребуется 30,3 тысячи специалистов. Мы уже систематизировали работу по обеспечению кадрового роста в промышленности, в том числе в части подготовки будущих специалистов и переподготовки действующих. А также – внедряем новые модели обучения кадров и проектного управления персоналом на производствах", - сообщил журналистам министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько, его слова приводит пресс-служба.
Работа по развитию кадрового потенциала отраслей промышленности проводится в Краснодарском крае с 2017 года. Тогда, по данным пресс-службы краевой администрации, стартовала реализация Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Кубань стала одним из 20 пилотных регионов в России в его апробации.
Сегодня на предприятиях машиностроения, металлургии, химии и других отраслей внедряют дуальное обучение. На базе Центра опережающей профподготовки края проводят курсы по переподготовке и повышению квалификации сотрудников предприятий. В организациях среднего профессионального образования региона (СПО) увеличили на 1,5 тысячи мест контрольные цифры приема по "производственным" специальностям на этот учебный год, рассказали в пресс-службе.
Как сообщается, по поручению губернатора в Краснодарском крае создают десять индустриально-промышленных площадок в колледжах и техникумах с привлечением порядка 30 предприятий промкомплекса. Первые четыре площадки запустят в декабре 2025 года на базе организаций СПО в Армавире, Краснодаре, Абинском и Белореченском районах.