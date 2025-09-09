https://ria.ru/20250909/kursy-2040628236.html

Курсы управления персоналом для промышленников стартовали на Кубани

Курсы управления персоналом для промышленников стартовали на Кубани - РИА Новости, 09.09.2025

Курсы управления персоналом для промышленников стартовали на Кубани

Третий образовательный интенсив по управлению персоналом для промышленников стартовал на Кубани, бесплатное онлайн-обучение проведут с 15 по 18 сентября,... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T11:28:00+03:00

2025-09-09T11:28:00+03:00

2025-09-09T11:28:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147579/43/1475794323_0:173:3300:2029_1920x0_80_0_0_a6e249738bcf0d781da2bafdd01f5e40.jpg

КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Третий образовательный интенсив по управлению персоналом для промышленников стартовал на Кубани, бесплатное онлайн-обучение проведут с 15 по 18 сентября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. В ходе программы, как сообщается, участники освоят технологии сохранения и развития кадрового потенциала и получат удостоверения о повышении квалификации. Обучение пройдет в формате четырех онлайн-встреч по 1,5 часа. Образовательную программу для руководителей обрабатывающих производств ежегодно проводит министерство промышленной политики региона совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Кубани и HR-академией. "В Краснодарском крае стартует третий образовательный интенсив по управлению персоналом для промышленников. Онлайн-обучение проведут с 15 по 18 сентября… К участию в бесплатных курсах приглашают предпринимателей, а также учредителей, собственников и руководителей высшего и среднего звена предприятий промышленного комплекса края", - говорится в сообщении пресс-службы. Развитие кадрового потенциала промышленных отраслей, как отмечается, ведут в крае по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. За два года проведения бесплатных курсов по повышению управленческой и HR-компетенции для руководителей обучение прошли 47 представителей 29 компаний промкомплекса Кубани. "Сегодня промышленный комплекс края прирастает стремительными темпами. С учетом запуска новых проектов и расширения действующих предприятий в ближайшие семь лет обрабатывающим производствам нашего региона потребуется 30,3 тысячи специалистов. Мы уже систематизировали работу по обеспечению кадрового роста в промышленности, в том числе в части подготовки будущих специалистов и переподготовки действующих. А также – внедряем новые модели обучения кадров и проектного управления персоналом на производствах", - сообщил журналистам министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько, его слова приводит пресс-служба. Работа по развитию кадрового потенциала отраслей промышленности проводится в Краснодарском крае с 2017 года. Тогда, по данным пресс-службы краевой администрации, стартовала реализация Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Кубань стала одним из 20 пилотных регионов в России в его апробации. Сегодня на предприятиях машиностроения, металлургии, химии и других отраслей внедряют дуальное обучение. На базе Центра опережающей профподготовки края проводят курсы по переподготовке и повышению квалификации сотрудников предприятий. В организациях среднего профессионального образования региона (СПО) увеличили на 1,5 тысячи мест контрольные цифры приема по "производственным" специальностям на этот учебный год, рассказали в пресс-службе. Как сообщается, по поручению губернатора в Краснодарском крае создают десять индустриально-промышленных площадок в колледжах и техникумах с привлечением порядка 30 предприятий промкомплекса. Первые четыре площадки запустят в декабре 2025 года на базе организаций СПО в Армавире, Краснодаре, Абинском и Белореченском районах.

https://ria.ru/20250908/kondratev-2040428129.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, вениамин кондратьев