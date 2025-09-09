Рейтинг@Mail.ru
03:11 09.09.2025 (обновлено: 06:34 09.09.2025)
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение у Северо-Курильска
Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано во вторник вблизи северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
северо-курильск
тихий океан
парамушир
елена семенова
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано во вторник вблизи северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Тихом океане в 09.58 (01.58 мск) 9 сентября. Эпицентр находился в 97 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 50 километров", - рассказала собеседницы агентства. По словам сейсмолога, подземный толчок могли ощутить в Северо-Курильске силой 2-3 балла. Тревога цунами не объявлялась.
северо-курильск, тихий океан, парамушир, елена семенова, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Северо-Курильск, Тихий океан, Парамушир, Елена Семенова, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано во вторник вблизи северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Тихом океане в 09.58 (01.58 мск) 9 сентября. Эпицентр находился в 97 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 50 километров", - рассказала собеседницы агентства.
По словам сейсмолога, подземный толчок могли ощутить в Северо-Курильске силой 2-3 балла. Тревога цунами не объявлялась.
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
8 сентября, 01:01
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
8 сентября, 01:01
 
Северо-КурильскТихий океанПарамуширЕлена СеменоваЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
