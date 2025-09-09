https://ria.ru/20250909/kurily-2040570100.html
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение у Северо-Курильска
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение у Северо-Курильска
Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано во вторник вблизи северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T03:11:00+03:00
2025-09-09T03:11:00+03:00
2025-09-09T06:34:00+03:00
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано во вторник вблизи северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Тихом океане в 09.58 (01.58 мск) 9 сентября. Эпицентр находился в 97 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 50 километров", - рассказала собеседницы агентства. По словам сейсмолога, подземный толчок могли ощутить в Северо-Курильске силой 2-3 балла. Тревога цунами не объявлялась.
2025
