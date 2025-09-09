Рейтинг@Mail.ru
Курение увеличивает риск развития диабета второго типа, выяснили ученые - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:40 09.09.2025 (обновлено: 02:47 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/kurenie-2040568190.html
Курение увеличивает риск развития диабета второго типа, выяснили ученые
Курение увеличивает риск развития диабета второго типа, выяснили ученые - РИА Новости, 09.09.2025
Курение увеличивает риск развития диабета второго типа, выяснили ученые
Курение увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа на 36%, в то время как влияние алкоголя на развитие заболевания не было установлено, говорится... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T02:40:00+03:00
2025-09-09T02:47:00+03:00
диабет
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50054/05/500540523_0:539:2068:1702_1920x0_80_0_0_ae0bfc093698d28ad13c9a7bb5e3e141.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Курение увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа на 36%, в то время как влияние алкоголя на развитие заболевания не было установлено, говорится в исследовании "Алкоголь, курение и их взаимодействие как факторы риска развития диабета второго типа", с которым ознакомилось РИА Новости. Исследование было проведено группой ученых из Университета Сорбонна Париж-Север и опубликовано в American Journal of Preventive Medicine. "Употребление алкоголя, в том числе в больших количествах, не связано с риском развития диабета второго типа. У людей, которые курили ранее или продолжают курить, риск развития диабета второго типа на 36% выше по сравнению с теми, кто не курил никогда... Риск у тех, кто курит много, более чем в два раза выше, чем у тех, кто курит мало или умеренно", - говорится в тексте исследования. При этом авторы не нашли существенной связи между одновременным курением и употреблением алкоголя и значительным увеличением риска развития диабета второго типа. "Курение является независимым фактором риска развития сахарного диабета второго типа, (результаты исследования - ред.) не подтверждают целесообразность употребления алкоголя для профилактики этого заболевания", - подчеркивается в статье.
https://ria.ru/20250319/veyp-2006085351.html
https://ria.ru/20250808/diabet-2034055835.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50054/05/500540523_0:345:2068:1896_1920x0_80_0_0_1e1b13308782414b919cba01dc9a9bcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
диабет, наука
Диабет, Наука
Курение увеличивает риск развития диабета второго типа, выяснили ученые

Курение увеличивает риск развития диабета второго типа на 36 процентов

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПепельница с окурками
Пепельница с окурками - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Пепельница с окурками. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Курение увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа на 36%, в то время как влияние алкоголя на развитие заболевания не было установлено, говорится в исследовании "Алкоголь, курение и их взаимодействие как факторы риска развития диабета второго типа", с которым ознакомилось РИА Новости.
Исследование было проведено группой ученых из Университета Сорбонна Париж-Север и опубликовано в American Journal of Preventive Medicine.
Курение запрещено - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Врач рассказала о заболеваниях, связанных с курением вейпов
19 марта, 23:47
"Употребление алкоголя, в том числе в больших количествах, не связано с риском развития диабета второго типа. У людей, которые курили ранее или продолжают курить, риск развития диабета второго типа на 36% выше по сравнению с теми, кто не курил никогда... Риск у тех, кто курит много, более чем в два раза выше, чем у тех, кто курит мало или умеренно", - говорится в тексте исследования.
При этом авторы не нашли существенной связи между одновременным курением и употреблением алкоголя и значительным увеличением риска развития диабета второго типа.
"Курение является независимым фактором риска развития сахарного диабета второго типа, (результаты исследования - ред.) не подтверждают целесообразность употребления алкоголя для профилактики этого заболевания", - подчеркивается в статье.
Картофель фри - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Исследование показало, какие продукты увеличивают риск развития диабета
8 августа, 03:59
 
ДиабетНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала