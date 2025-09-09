https://ria.ru/20250909/kurenie-2040568190.html

Курение увеличивает риск развития диабета второго типа, выяснили ученые

Курение увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа на 36%, в то время как влияние алкоголя на развитие заболевания не было установлено, говорится...

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Курение увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа на 36%, в то время как влияние алкоголя на развитие заболевания не было установлено, говорится в исследовании "Алкоголь, курение и их взаимодействие как факторы риска развития диабета второго типа", с которым ознакомилось РИА Новости. Исследование было проведено группой ученых из Университета Сорбонна Париж-Север и опубликовано в American Journal of Preventive Medicine. "Употребление алкоголя, в том числе в больших количествах, не связано с риском развития диабета второго типа. У людей, которые курили ранее или продолжают курить, риск развития диабета второго типа на 36% выше по сравнению с теми, кто не курил никогда... Риск у тех, кто курит много, более чем в два раза выше, чем у тех, кто курит мало или умеренно", - говорится в тексте исследования. При этом авторы не нашли существенной связи между одновременным курением и употреблением алкоголя и значительным увеличением риска развития диабета второго типа. "Курение является независимым фактором риска развития сахарного диабета второго типа, (результаты исследования - ред.) не подтверждают целесообразность употребления алкоголя для профилактики этого заболевания", - подчеркивается в статье.

Дарья Буймова

