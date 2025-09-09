https://ria.ru/20250909/kurenie-2040568190.html
Курение увеличивает риск развития диабета второго типа, выяснили ученые
Курение увеличивает риск развития диабета второго типа, выяснили ученые - РИА Новости, 09.09.2025
Курение увеличивает риск развития диабета второго типа, выяснили ученые
Курение увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа на 36%, в то время как влияние алкоголя на развитие заболевания не было установлено, говорится... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T02:40:00+03:00
2025-09-09T02:40:00+03:00
2025-09-09T02:47:00+03:00
диабет
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50054/05/500540523_0:539:2068:1702_1920x0_80_0_0_ae0bfc093698d28ad13c9a7bb5e3e141.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Курение увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа на 36%, в то время как влияние алкоголя на развитие заболевания не было установлено, говорится в исследовании "Алкоголь, курение и их взаимодействие как факторы риска развития диабета второго типа", с которым ознакомилось РИА Новости. Исследование было проведено группой ученых из Университета Сорбонна Париж-Север и опубликовано в American Journal of Preventive Medicine. "Употребление алкоголя, в том числе в больших количествах, не связано с риском развития диабета второго типа. У людей, которые курили ранее или продолжают курить, риск развития диабета второго типа на 36% выше по сравнению с теми, кто не курил никогда... Риск у тех, кто курит много, более чем в два раза выше, чем у тех, кто курит мало или умеренно", - говорится в тексте исследования. При этом авторы не нашли существенной связи между одновременным курением и употреблением алкоголя и значительным увеличением риска развития диабета второго типа. "Курение является независимым фактором риска развития сахарного диабета второго типа, (результаты исследования - ред.) не подтверждают целесообразность употребления алкоголя для профилактики этого заболевания", - подчеркивается в статье.
https://ria.ru/20250319/veyp-2006085351.html
https://ria.ru/20250808/diabet-2034055835.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50054/05/500540523_0:345:2068:1896_1920x0_80_0_0_1e1b13308782414b919cba01dc9a9bcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
диабет, наука
Курение увеличивает риск развития диабета второго типа, выяснили ученые
Курение увеличивает риск развития диабета второго типа на 36 процентов
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Курение увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа на 36%, в то время как влияние алкоголя на развитие заболевания не было установлено, говорится в исследовании "Алкоголь, курение и их взаимодействие как факторы риска развития диабета второго типа", с которым ознакомилось РИА Новости.
Исследование было проведено группой ученых из Университета Сорбонна Париж-Север и опубликовано в American Journal of Preventive Medicine.
"Употребление алкоголя, в том числе в больших количествах, не связано с риском развития диабета второго типа. У людей, которые курили ранее или продолжают курить, риск развития диабета второго типа на 36% выше по сравнению с теми, кто не курил никогда... Риск у тех, кто курит много, более чем в два раза выше, чем у тех, кто курит мало или умеренно", - говорится в тексте исследования.
При этом авторы не нашли существенной связи между одновременным курением и употреблением алкоголя и значительным увеличением риска развития диабета второго типа.
"Курение является независимым фактором риска развития сахарного диабета второго типа, (результаты исследования - ред.) не подтверждают целесообразность употребления алкоголя для профилактики этого заболевания", - подчеркивается в статье.