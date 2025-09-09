https://ria.ru/20250909/kuban-2040771745.html
В 2025 году на Кубани отремонтировали уже 440 жилых домов
В 2025 году на Кубани отремонтировали уже 440 жилых домов
КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. В 2025 году на Кубани отремонтировали уже 440 жилых домов по программе капремонта, до конца года в крае обновят еще порядка 240 домов, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, об этом сообщает пресс-служба администрации региона. "В 2025 году капитально отремонтировали уже 440 домов – выполнено 65 процентов от запланированного. Обновили крыши, фасады, привели в порядок инженерные системы, в десяти многоквартирных домах заменили лифты. Благодаря этим работам улучшили условия проживания для более 40 тысяч человек. К концу текущего года этот показатель будет значительно больше: по плану в крае отремонтируют еще порядка 240 домов", - рассказал журналистам Вениамин Кондратьев, его слова приводит пресс-служба. Глава региона добавил, что план по капитальному ремонту домов на этот год уже полностью выполнили в 21 муниципалитете. По информации пресс-службы краевой администрации, параллельно в регионе идет активная подготовка к ремонту на следующий год. В 2026 году планируется выполнить более 1,5 тысяч видов работ. "Предложения направлены собственникам помещений в 604 домах и рассмотрены на территории 30 муниципальных образований. По некоторым домам проводят электронные аукционы для отбора подрядных организаций, есть и такие, по которым уже заключили договоры на выполнение работ", - рассказали в пресс-службе. Как сообщается, программа капитального ремонта в Краснодарском крае является одной из самых масштабных в стране, в нее входят более 20,1 тысяч домов. По этому показателю, отмечает пресс-служба администрации края, Кубань занимает первое место в ЮФО и шестое среди всех регионов России. С 2014 года, за время действия программы, отремонтировали более 7,4 тысяч домов, установили свыше 2,7 тысяч новых лифтов.
