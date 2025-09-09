https://ria.ru/20250909/krushenie-2040616997.html
СК установит причину крушения Ан-2 в Ростовской области
СК установит причину крушения Ан-2 в Ростовской области - РИА Новости, 09.09.2025
СК установит причину крушения Ан-2 в Ростовской области
Следователи установят причину крушения самолета Ан-2 в Ростовской области, в котором погиб пилот, сообщает западное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T10:47:00+03:00
2025-09-09T10:47:00+03:00
2025-09-09T10:47:00+03:00
происшествия
россия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040603817_0:126:1601:1026_1920x0_80_0_0_1c95b916b3dac494e1cadd32a19bd548.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сен - РИА Новости. Следователи установят причину крушения самолета Ан-2 в Ростовской области, в котором погиб пилот, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Как ранее сообщало ГУМЧС России по области, самолет Ан-2, проводивший сельхозработы, потерпел крушение в 4 километрах юго-восточнее хутора Морозов. По предварительной информации, пилот погиб. На место выехали следователи. "Следователями и следователями-криминалистами организован осмотр места крушения, устанавливаются все причины и условия произошедшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250908/podmoskove-2040517295.html
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040603817_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_d17f830f72e3e8d06e2de5e37de52ce6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК установит причину крушения Ан-2 в Ростовской области
СК организовал осмотр места крушения Ан-2 в Ростовской области