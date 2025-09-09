https://ria.ru/20250909/krushenie-2040616997.html

СК установит причину крушения Ан-2 в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сен - РИА Новости. Следователи установят причину крушения самолета Ан-2 в Ростовской области, в котором погиб пилот, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Как ранее сообщало ГУМЧС России по области, самолет Ан-2, проводивший сельхозработы, потерпел крушение в 4 километрах юго-восточнее хутора Морозов. По предварительной информации, пилот погиб. На место выехали следователи. "Следователями и следователями-криминалистами организован осмотр места крушения, устанавливаются все причины и условия произошедшего", - говорится в сообщении.

