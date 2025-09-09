Кондратьев: в районе Кубани газифицировали поселок

https://ria.ru/20250909/kondratev-2040629256.html

КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. В Отрадненском районе Кубани газифицировали поселок в рамках региональной программы, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, об этом сообщает пресс-служба администрации региона. По данным пресс-службы, подводящие сети к поселку Маяк достроили в 2024 году, а в этом закончили распределительный трубопровод низкого давления. Работы велись по регпрограмме "Развитие топливно-энергетического комплекса". "В Отрадненском районе газифицировали поселок Маяк. Общая протяженность газопровода составила 26 километров. К голубому топливу теперь смогут подключиться 120 домов, школа, детский сад и Дом культуры. В поселке проживают около 600 человек. Многодетным и семьям участников спецоперации, ветеранам, инвалидам и другим льготным категориям граждан компенсируем затраты на подключение газа внутри границ земельных участков", - рассказал журналистам Вениамин Кондратьев, его слова приводит пресс-служба. Глава региона добавил, что на данный момент муниципалитет практически газифицирован, сейчас работы ведут в станице Надежной. "В этом году планируем построить около 168 километров газопроводов в крае. Работы сейчас в основном проводим в небольших малочисленных поселениях со сложным рельефом. Среди крупных объектов – газопровод от Псебая до поселка Перевалка в Мостовском районе и участки сети к станицам Черноморской и Имеретинской в Горячем Ключе", – добавил Вениамин Кондратьев. Как сообщается, в начале сентября еще три поселка газифицировали в Крыловском районе Кубани: Решетиловский, Ковалевка и Запрудный. Для этого был построен межпоселковый газопровод и распределительные сети общей протяженностью 30,2 километра. Отмечается, что это обеспечит техническую возможность перейти на голубое топливо для 249 домовладений и двух медицинских амбулаторий. Кроме того, в крае завершены работы еще на семи объектах: это межпоселковые газопроводы к поселку Лесодача в Гулькевичском районе и от станицы Зассовской к поселку Соцгородок в Лабинском районе, распределительные сети в поселке Пенькозавод Отрадненского района, селе Архипо-Осиповка вблизи Геленджика и в жилых районах Туапсе. Также специалисты проводят уличные сети в селе Южная Озереевка и в микрорайоне Гора Великая в Новороссийске. Все работы планируют завершить в 2025 году, заключили в пресс-службе краевой администрации.

