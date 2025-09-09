https://ria.ru/20250909/kompanii-2040597111.html
Ушедшие из России компании часто жалели об этом, сообщил Силуанов
Ушедшие из России компании часто жалели об этом, сообщил Силуанов - РИА Новости, 09.09.2025
Ушедшие из России компании часто жалели об этом, сообщил Силуанов
Многие иностранные компании, уходя из России, жалели об этом, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Многие иностранные компании, уходя из России, жалели об этом, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Как и любая страна, Российская Федерация за то, чтобы к нам приходили иностранные инвестиции. Многие компании, уходя, жалели об этом, по политическим мотивам, по политическим соображениям это было сделано", - рассказал министр в интервью радио РБК.
Ушедшие из России компании часто жалели об этом, сообщил Силуанов
Силуанов: многие иностранные компании, ушедшие из России, жалели об этом