https://ria.ru/20250909/kompanii-2040597111.html

Ушедшие из России компании часто жалели об этом, сообщил Силуанов

Ушедшие из России компании часто жалели об этом, сообщил Силуанов - РИА Новости, 09.09.2025

Ушедшие из России компании часто жалели об этом, сообщил Силуанов

Многие иностранные компании, уходя из России, жалели об этом, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T09:29:00+03:00

2025-09-09T09:29:00+03:00

2025-09-09T09:42:00+03:00

экономика

россия

антон силуанов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795530912_0:231:2838:1827_1920x0_80_0_0_1d2bd36d7ee8fb94a9a4f013aaedc959.jpg

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Многие иностранные компании, уходя из России, жалели об этом, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Как и любая страна, Российская Федерация за то, чтобы к нам приходили иностранные инвестиции. Многие компании, уходя, жалели об этом, по политическим мотивам, по политическим соображениям это было сделано", - рассказал министр в интервью радио РБК.

https://ria.ru/20250909/siluanov-2040596956.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, антон силуанов