Ушедшие из России компании часто жалели об этом, сообщил Силуанов

09:29 09.09.2025 (обновлено: 09:42 09.09.2025)
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Многие иностранные компании, уходя из России, жалели об этом, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Как и любая страна, Российская Федерация за то, чтобы к нам приходили иностранные инвестиции. Многие компании, уходя, жалели об этом, по политическим мотивам, по политическим соображениям это было сделано", - рассказал министр в интервью радио РБК.
экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Магазин "Икеа" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Многие иностранные компании, уходя из России, жалели об этом, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Как и любая страна, Российская Федерация за то, чтобы к нам приходили иностранные инвестиции. Многие компании, уходя, жалели об этом, по политическим мотивам, по политическим соображениям это было сделано", - рассказал министр в интервью радио РБК.
ЭкономикаРоссияАнтон Силуанов
 
 
