https://ria.ru/20250909/koalitsiya-2040622736.html

"Коалиция желающих" тормозит переговоры по Украине, заявил Азаров

"Коалиция желающих" тормозит переговоры по Украине, заявил Азаров - РИА Новости, 09.09.2025

"Коалиция желающих" тормозит переговоры по Украине, заявил Азаров

Переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта серьезно тормозит так называемая "коалиция желающих" и это можно увидеть, обратив внимание на их... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T11:08:00+03:00

2025-09-09T11:08:00+03:00

2025-09-09T11:08:00+03:00

в мире

россия

украина

сша

николай азаров (политик)

европа

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150933/34/1509333445_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5213bb46a75639efd5b47bfafaf36fa9.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта серьезно тормозит так называемая "коалиция желающих" и это можно увидеть, обратив внимание на их попытки срыва мирных переговоров между США и Россией после встречи на Аляске, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. "Вообще они ("коалиция желающих" - ред.) тормозят мирный процесс. Мы это прекрасно видим в попытках срыва мирных переговоров между США и РФ, которые произошли после встречи на Аляске... Я бы не стал преуменьшать это серьезное препятствие на пути к миру", - сказал Азаров в эфире телеканала "Россия 24". Он напомнил, что усилиями бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона были сорваны стамбульские договоренности в марте 2022 года. По его словам, все высказывания "коалиции желающих" об отправке своих войск на Украину не являются чем-то серьезным. "Скорее всего, это (отправка войск - ред.) такая завеса для того, чтобы сорвать все переговоры, ставить препятствия на пути переговоров. И самое главное - это нажим на администрацию (президента США Дональда) Трампа... Я бы не стал списывать их (страны "коалиции желающих - ред.) со счетов с точки зрения препятствий", - подчеркнул экс-премьер Украины. В четверг в Париже прошла встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня "силы сдерживания". Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны - участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание на том, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.

https://ria.ru/20250908/ukraina-2040493478.html

https://ria.ru/20250906/ukraina-2040181702.html

россия

украина

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, николай азаров (политик), европа, евросоюз