"Коалиция желающих" тормозит переговоры по Украине, заявил Азаров

Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта серьезно тормозит так называемая "коалиция желающих" и это можно увидеть, обратив внимание на их попытки срыва мирных переговоров между США и Россией после встречи на Аляске, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
"Вообще они ("коалиция желающих" - ред.) тормозят мирный процесс. Мы это прекрасно видим в попытках срыва мирных переговоров между США и РФ, которые произошли после встречи на Аляске... Я бы не стал преуменьшать это серьезное препятствие на пути к миру", - сказал Азаров в эфире телеканала "Россия 24".
Он напомнил, что усилиями бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона были сорваны стамбульские договоренности в марте 2022 года.
По его словам, все высказывания "коалиции желающих" об отправке своих войск на Украину не являются чем-то серьезным. "Скорее всего, это (отправка войск - ред.) такая завеса для того, чтобы сорвать все переговоры, ставить препятствия на пути переговоров. И самое главное - это нажим на администрацию (президента США Дональда) Трампа... Я бы не стал списывать их (страны "коалиции желающих - ред.) со счетов с точки зрения препятствий", - подчеркнул экс-премьер Украины.
В четверг в Париже прошла встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня "силы сдерживания".
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны - участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание на том, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.