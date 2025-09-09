https://ria.ru/20250909/kndr-2040703584.html

КНДР представит новую баллистическую ракету в октябре, считает эксперт

КНДР представит новую баллистическую ракету в октябре, считает эксперт

СЕУЛ, 9 сен - РИА Новости. КНДР может представить новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Хвасон-20" с твердотопливным двигателем на военном параде в честь празднования 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи, который, предположительно, пройдет 10 октября, поделился мнением с РИА Новости профессор Университета северокорейских исследований Ян Му Чжин. "Десятого октября на параде по случаю 80-летия партии может быть представлена МБР "Хвасон-20" с новым твердотопливным двигателем", - предположил Ян Му Чжин. Эксперт добавил, что "Хвасон-20" представляет собой модель МБР, сопоставимую с российским "Сарматом", китайским "Дунфэн-61" и американским "Минитмен-3", что, по его мнению, подчеркивает стремление КНДР стать четвертой державой с межконтинентальными баллистическими ракетами после США, России и Китая. Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на национальную разведывательную службу Южной Кореи передавало, что 10 октября в КНДР планируется проведение военного парада в честь празднования 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи. Как отмечалось, в параде могут принять участие более 10 тысяч человек. Кроме того, предполагается и проведение массового шоу с участием около 100 тысяч человек. Последний военный парад прошел в Пхеньяне в 2023 году в честь 70-летия окончания Корейской войны. На нем присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын, а также делегации России и Китая. В ходе парада северокорейские военные продемонстрировали межконтинентальные баллистические ракеты "Хвасон-17" и "Хвасон-18", а также показали беспилотники в полете. Лидер КНДР Ким Чен Ын 31 августа проинспектировал новое производство ракет на ведущем военно-промышленном предприятии в стране, а также подписал три новых плана по расширению мощностей КНДР в области производства ракет и соответствующий проект оборонных расходов. Ранее агентство ЦТАК передавало, что НИИ комплексного центра по исследованию химических материалов при главном управлении ракетостроения КНДР изготовил твердотопливный двигатель высокой тяги, который планируется использовать для межконтинентальной ракеты "Хвасон-19" и МБР следующего поколения "Хвасон-20". Первого сентября Ким Чен Ын посетил этот НИИ, где встретился со специалистами и ознакомился с результатами работы в этой области, а также обсудил вопрос по созданию специализированной базы серийного производства. Восьмого сентября Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями указанного твердотопливного двигателя большой тяги. Старший исследователь Корейского института объединения Хон Мин в беседе с РИА Новости отметил, что данные действия северокорейского лидера указывают на решительные шаги по укреплению ядерного вооружения.

Новости

