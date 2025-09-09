Киргизия возвела часть инженерных заграждений на границе с Таджикистаном

https://ria.ru/20250909/kirgiziya-2040795748.html

БИШКЕК, 9 сен – РИА Новости. Киргизия в рамках работ по демаркации границы с Таджикистаном возвела инженерные заграждения общей протяженностью почти 160 километров, сообщили РИА Новости в пресс-центре пограничной службы госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики. Граница Киргизии и Таджикистана протяженностью в 1 тысячу километров периодически становилась зоной серьезных конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причиной были неделимитированные участки между Согдийской областью Таджикистана и Баткенской областью Киргизии. В феврале 2025 года киргизская и таджикская делегации по итогам переговоров в Бишкеке подписали окончательный протокол по делимитации, поделив все спорные участки и обменявшись рядом территорий на взаимовыгодных условиях. В рамках госвизита таджикского президента Эмомали Рахмона в Киргизию 13 марта договор о госгранице был подписан президентами. "Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики продолжает плановые работы по инженерно-техническому обустройству кыргызско-таджикского участка государственной границы. Эти мероприятия являются частью комплексной стратегии по укреплению пограничной безопасности и направлены на повышение эффективности контроля за рубежами", - сказал представитель пресс-центра. По его словам, задача по установке необходимых инженерных сооружений на киргизско-таджикском участке границы была поставлена председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Он лично контролирует ход работ, чтобы обеспечить их завершение в кратчайшие сроки. "Инженерными подразделениями выполнен значительный объем работ… Установлено 79,5 километра различных типов проволоки, что обеспечивает многоуровневую защиту и затрудняет несанкционированное пересечение границы... Установлено 56,5 километра спирального барьера безопасности "Егоза" - современного инженерного заграждения, обеспечивающего высокую степень защиты. Протянуто 22,5 километра традиционной колючей проволоки", - сообщил собеседник агентства. Представитель погранведомства добавил, что также на границе уже смонтированы металлические столбы на протяженности 84,6 километра, которые послужат основой для системы заграждений и укрепят периметр. Также проложено 106,5 километра пограничных дорог, имеющих стратегическое значение для обеспечения мобильности пограничных нарядов и оперативной доставки ресурсов. "Работы проводятся в рамках инженерного обеспечения охраны государственной границы, что является одним из важнейших компонентов в системе пограничной безопасности. Созданные физические препятствия служат не только барьером для нарушителей, но и элементами сигнализационного прикрытия, облегчая работу пограничных нарядов по выявлению и задержанию лиц, пытающихся незаконно пересечь границу… Укрепление кыргызско-таджикского участка границы имеет критическое значение для обеспечения национальной безопасности и стабильности в приграничных районах", - подчеркнул представитель пресс-службы. Всего до конца года Киргизия планирует возвести инженерные сооружения на 420 километрах границы с Таджикистаном.

