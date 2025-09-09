https://ria.ru/20250909/kiev-2040770855.html

Заседание суда по делу о прекращении деятельности УПЦ пройдет 30 сентября

Заседание суда по делу о прекращении деятельности УПЦ пройдет 30 сентября

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Заседание суда по делу о прекращении деятельности Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) пройдет 30 сентября в Киеве, сообщила госслужба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС). "Назначено судебное заседание по делу о прекращении религиозной организации "Киевская митрополия УПЦ". Рассмотрение дела назначено в судебном заседании на 30 сентября 2025 года в 11.40 (совпадает с мск) в помещении шестого апелляционного административного суда (зал судебных заседаний № 6) по адресу: город Киев, улица Князей Острожских, 8, корпус 30", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГЭСС. Глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский 2 сентября сообщил, что госслужба подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ, которую возглавляет предстоятель митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). Перед этим госслужба Украины по этнополитике бездоказательно назвала каноническую УПЦ "аффилированной" с Русской православной церковью (РПЦ). Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.

