https://ria.ru/20250909/kiberbezopasnost-2040694196.html

Бизнес-день форума по кибербезопасности GIS DAYS 2025 пройдет 3 октября

2025-09-09T15:23:00+03:00

технологии

кибербезопасность

форум

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Бизнес-день ежегодного форума по кибербезопасности Global Information Security Days (GIS DAYS) пройдет 3 октября в московском кинотеатре "Октябрь", сообщает организатор форума - компания "Газинформсервис". Мероприятие соберет ведущих экспертов, представителей госорганов и топ-менеджмент крупнейших ИТ- и ИБ-компаний для обсуждения актуальных вызовов цифровой эпохи. Основными темами дня станут безопасность искусственного интеллекта, управление уязвимостями и оперативное реагирование на инциденты. Ключевым событием станет пленарное заседание "Как защитить искусственный интеллект" с участием представителей Минцифры, Научно-технического центра ЦК, компании "Газинформсервис", Positive Technologies и других участников Консорциума по безопасности ИИ. Эксперты обсудят стратегии защиты быстроразвивающихся технологий от новых угроз. В рамках бизнес-трека "Классика и авангард" лидеры индустрии представят кейсы интеграции машинного обучения в традиционные системы защиты. Среди тем: использование больших языковых моделей (LLM) для повышения киберустойчивости сетевого оборудования, защита СУБД с помощью ИИ и автоматизация проверки безопасности кода, сгенерированного нейросетями. Отдельный блок будет посвящен технологиям BAS (Breach and Attack Simulation) для имитации сложных кибератак. Во второй половине дня эксперты представят формат "Броня за 7 шагов" — комплексный взгляд на жизненный цикл защиты информации. Организацию сквозного процесса противодействия угрозам "Газинформсервис", Positive Technologies, Security Vision и другие компании. Завершит деловую программу дискуссия "ИБ-Пророки: 2-ой сезон", где аналитики рынка обсудят развитие угроз и технологий защиты на ближайшие годы, а также будет представлен второй том альманаха "ИБ-Пророк. Когда сходятся звезды: прогнозы лидеров инфобеза". Параллельно пройдет технический трек для специалистов, посвященный безопасности цифрового будущего, круглые столы по итогам полугодия для рынка межсетевых экранов нового поколения (NGFW) и сессия "Киберустойчивость" с докладами молодых специалистов. "Сегодня невозможно говорить о безопасности изолированно, только в контексте технологий. На GIS DAYS мы создаем среду, где стратегическое видение регуляторов встречается с практическим опытом вендоров и запросами бизнеса. Фокус на ИИ в этом году — не просто тренд, а насущная необходимость, и мы готовы предложить рынку конкретные решения", — приводится в сообщении комментарий учредителя компании "Газинформсервис" Валерия Пустарнакова.

