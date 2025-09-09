Рейтинг@Mail.ru
Бизнес-день форума по кибербезопасности GIS DAYS 2025 пройдет 3 октября - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 09.09.2025 (обновлено: 15:34 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/kiberbezopasnost-2040694196.html
Бизнес-день форума по кибербезопасности GIS DAYS 2025 пройдет 3 октября
Бизнес-день форума по кибербезопасности GIS DAYS 2025 пройдет 3 октября - РИА Новости, 09.09.2025
Бизнес-день форума по кибербезопасности GIS DAYS 2025 пройдет 3 октября
Бизнес-день ежегодного форума по кибербезопасности Global Information Security Days (GIS DAYS) пройдет 3 октября в московском кинотеатре "Октябрь", сообщает... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T15:23:00+03:00
2025-09-09T15:34:00+03:00
технологии
кибербезопасность
форум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040693255_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_c36d8679fd25ed5bef759f98ce613d36.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Бизнес-день ежегодного форума по кибербезопасности Global Information Security Days (GIS DAYS) пройдет 3 октября в московском кинотеатре "Октябрь", сообщает организатор форума - компания "Газинформсервис". Мероприятие соберет ведущих экспертов, представителей госорганов и топ-менеджмент крупнейших ИТ- и ИБ-компаний для обсуждения актуальных вызовов цифровой эпохи. Основными темами дня станут безопасность искусственного интеллекта, управление уязвимостями и оперативное реагирование на инциденты. Ключевым событием станет пленарное заседание "Как защитить искусственный интеллект" с участием представителей Минцифры, Научно-технического центра ЦК, компании "Газинформсервис", Positive Technologies и других участников Консорциума по безопасности ИИ. Эксперты обсудят стратегии защиты быстроразвивающихся технологий от новых угроз. В рамках бизнес-трека "Классика и авангард" лидеры индустрии представят кейсы интеграции машинного обучения в традиционные системы защиты. Среди тем: использование больших языковых моделей (LLM) для повышения киберустойчивости сетевого оборудования, защита СУБД с помощью ИИ и автоматизация проверки безопасности кода, сгенерированного нейросетями. Отдельный блок будет посвящен технологиям BAS (Breach and Attack Simulation) для имитации сложных кибератак. Во второй половине дня эксперты представят формат "Броня за 7 шагов" — комплексный взгляд на жизненный цикл защиты информации. Организацию сквозного процесса противодействия угрозам "Газинформсервис", Positive Technologies, Security Vision и другие компании. Завершит деловую программу дискуссия "ИБ-Пророки: 2-ой сезон", где аналитики рынка обсудят развитие угроз и технологий защиты на ближайшие годы, а также будет представлен второй том альманаха "ИБ-Пророк. Когда сходятся звезды: прогнозы лидеров инфобеза". Параллельно пройдет технический трек для специалистов, посвященный безопасности цифрового будущего, круглые столы по итогам полугодия для рынка межсетевых экранов нового поколения (NGFW) и сессия "Киберустойчивость" с докладами молодых специалистов. "Сегодня невозможно говорить о безопасности изолированно, только в контексте технологий. На GIS DAYS мы создаем среду, где стратегическое видение регуляторов встречается с практическим опытом вендоров и запросами бизнеса. Фокус на ИИ в этом году — не просто тренд, а насущная необходимость, и мы готовы предложить рынку конкретные решения", — приводится в сообщении комментарий учредителя компании "Газинформсервис" Валерия Пустарнакова.
https://ria.ru/20250714/kiberbezopasnost-2028926463.html
https://ria.ru/20250616/ii-2021435475.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040693255_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_9411d65be137c7e43eacfc39e2810388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, кибербезопасность, форум
Технологии, Кибербезопасность, Форум
Бизнес-день форума по кибербезопасности GIS DAYS 2025 пройдет 3 октября

На Бизнес-дне форума GIS DAYS в Москве обсудят вопрос кибербезопасности

© Фото представлено пресс-службой ООО "Газинформсервис"Форум по кибербезопасности GIS DAYS 2025
Форум по кибербезопасности GIS DAYS 2025 - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото представлено пресс-службой ООО "Газинформсервис"
Форум по кибербезопасности GIS DAYS 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Бизнес-день ежегодного форума по кибербезопасности Global Information Security Days (GIS DAYS) пройдет 3 октября в московском кинотеатре "Октябрь", сообщает организатор форума - компания "Газинформсервис".
Мероприятие соберет ведущих экспертов, представителей госорганов и топ-менеджмент крупнейших ИТ- и ИБ-компаний для обсуждения актуальных вызовов цифровой эпохи. Основными темами дня станут безопасность искусственного интеллекта, управление уязвимостями и оперативное реагирование на инциденты.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Аналитики назвали самые атакуемые хакерами отрасли
14 июля, 04:37
Ключевым событием станет пленарное заседание "Как защитить искусственный интеллект" с участием представителей Минцифры, Научно-технического центра ЦК, компании "Газинформсервис", Positive Technologies и других участников Консорциума по безопасности ИИ. Эксперты обсудят стратегии защиты быстроразвивающихся технологий от новых угроз.
В рамках бизнес-трека "Классика и авангард" лидеры индустрии представят кейсы интеграции машинного обучения в традиционные системы защиты. Среди тем: использование больших языковых моделей (LLM) для повышения киберустойчивости сетевого оборудования, защита СУБД с помощью ИИ и автоматизация проверки безопасности кода, сгенерированного нейросетями.
Отдельный блок будет посвящен технологиям BAS (Breach and Attack Simulation) для имитации сложных кибератак.
Во второй половине дня эксперты представят формат "Броня за 7 шагов" — комплексный взгляд на жизненный цикл защиты информации. Организацию сквозного процесса противодействия угрозам "Газинформсервис", Positive Technologies, Security Vision и другие компании.
Завершит деловую программу дискуссия "ИБ-Пророки: 2-ой сезон", где аналитики рынка обсудят развитие угроз и технологий защиты на ближайшие годы, а также будет представлен второй том альманаха "ИБ-Пророк. Когда сходятся звезды: прогнозы лидеров инфобеза".
Параллельно пройдет технический трек для специалистов, посвященный безопасности цифрового будущего, круглые столы по итогам полугодия для рынка межсетевых экранов нового поколения (NGFW) и сессия "Киберустойчивость" с докладами молодых специалистов.
"Сегодня невозможно говорить о безопасности изолированно, только в контексте технологий. На GIS DAYS мы создаем среду, где стратегическое видение регуляторов встречается с практическим опытом вендоров и запросами бизнеса. Фокус на ИИ в этом году — не просто тренд, а насущная необходимость, и мы готовы предложить рынку конкретные решения", — приводится в сообщении комментарий учредителя компании "Газинформсервис" Валерия Пустарнакова.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Слишком много знает. Как использовать ИИ в обычной жизни
16 июня, 07:00
 
ТехнологииКибербезопасностьФорум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала